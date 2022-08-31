前副總統呂秀蓮今接受網路節目專訪，對於民進黨前立委鄭寶清參選桃園市長，被綠營支持者批「背骨」一事，呂秀蓮說，都什麼時代，根本是封建思想，是要效忠誰？政黨是要照顧黨員，不是要黨員盲目效忠。

呂秀蓮認為，而現在的民進黨不該由總統兼任黨主席，因為治國比治理政黨重要，兩邊權力一把抓，會導致選舉一到，國家大事都不管。

呂秀蓮今接受資深媒體人黃光芹專訪，提到鄭寶清參選等事件指出，政黨最大功能就是要替民眾選出最好的候選人，所以黨內要有民主機制；前新竹市長林智堅退選桃園市長後，黨內選對會應該找鄭寶清商量，並透過民調等比對方式，拿出來跟外界解釋清楚，「而民進黨的黨員很多，為何一開始也不反對？所以鄭寶清這麼做也是遲來的。」

呂秀蓮說，過去陳水扁任總統兼黨主席時，就有告訴陳應該要以國家大事為準，所以政黨法應該修法，讓總統或是五院院長不能兼任黨主席，才能讓黨政分開，鄭寶清一開始應該也要跳出來反對這點。

對於鄭寶清被罵「背骨」；她認為，全國有投票權的人有1800多萬，具有黨籍的人只有6％，其他94％都是獨立選民，為何要被政黨綁架呢？

她也批評，先前到底是誰說要全黨挺林智堅到底？民進黨黨員選出候選人的權利也被剝奪，為何黨員們要唯唯諾諾，導致今天的結局；最可恥的是，人都會犯錯，自己心裡應該知道，結果犯錯的人還在逞強、假仙。

她說，現在已經證明論文造假卻還沒道歉，全黨還在力挺要還清白，是把全台灣人當傻瓜嗎？要選舉就沒禮義廉恥？執政黨是要顧國家還是顧自己政權？政客才會擔心自己下次會不會當選，只有真正的政治家才會關心下一代福祉，請民眾投票前要睜大眼睛看清楚。

對於桃園選情，呂秀蓮說，身為過去桃園縣長，看到桃園現況很痛心，桃園選民素質很高，民進黨欽定人選時，也知道桃園鄉親很憤慨，且現在的論文門事件也沒道歉。「民進黨汙衊桃園人，對不起桃園，我不會去為任何人站台。」

被主持人問到，鄭寶清曾表示，呂秀蓮要擔任副總統時離開桃園縣，原本想擔任代理縣長，是呂秀蓮未讓此事成行。呂秀蓮回應，過去選上副總統時，很多人都要代理，那時是選擇一起打拼上來的副市長代理。

她說，已經不記得有這件事，鄭寶清並不是唯一，大家都想要當，「難道說不讓他代理我就錯了嗎？隨便他啦，不能說我要當副總統，鄭寶清說要當代理縣長我就要給他？」

談到民進黨是否今非昔比？呂秀蓮說，過去國民黨一黨獨大，但現在的民進黨也一黨獨大，在野黨變得很脆弱，因此現在的民進黨不如過去民進黨是可以體諒，但核心價值要掌握住。

她說，現在黨主席兼總統，導致價值觀與過去不同，以前都是拋頭顱灑熱血，現在加入民進黨則是黨公職待遇都很高，參選也容易，變成很愛巴結主席，只要成為國王人馬要什麼就有什麼，當然已不是過去的民進黨，悲哀也認了，但是哪個政黨不腐化？」