第九屆壽險公會龍頭之爭，會員代表今進行理監事改選與理事長選舉，曾任「阿扁總管」的全球人壽董事陳慧遊，投票結果出爐，確定當選新任理事長，而對手南山人壽新任董事長尹崇堯，則因第一輪未選上理事而提早出局。

陳慧遊當選壽險公會新任理事長後，隨即發表「六大工作重點」，在壽險業緊接的IFRS17、ICS準備及推行的關鍵過程中，期許整個產業能穩健過渡，「與國際接軌、沒有隊友落隊」。

陳慧遊首先感謝壽險業所有會員公司的支持，以及前理事長黃調貴任內的貢獻，也肯定尹崇堯在競選期間提出的寶貴意見，希望未來所有會員公司一齊為壽險業的發展共同努力。

陳慧遊提出的六大工作重點包括「尊重多元、溝通協調」、「協助業務發展、勇於承擔國家發展戰略角色」、「國際接軌、期望沒有隊友落隊」、「數位升級轉型、共享平台資源」、「致力永續發展與綠色金融」以及「提升壽險業形象」。

保險商品求新求變，陳慧遊進一步指出，持續協助業者開發設計新型保險商品、推廣政策型保險，以利業務推動，也勇於承擔社會責任；在國家社會轉型的過程中，壽險業因其產業特性，可發揮價值，做為政府的後盾，成為社會安全網的重要一環，也是國家戰略級的產業。

台灣為了與國際接軌，正面臨IFRS17、ICS準備及推行的關鍵過程，陳慧遊表示，壽險公會將發揮好溝通協調角色，以強化經營韌性為原則，考量台灣壽險業發展的獨特性及業者的狀況，陳慧遊強調，壽險業要能穩健過渡與接軌，期望一個隊友都不要落隊。