歐盟有望實現天然氣儲備目標，但分析師警告說，今年冬天能源安全的關鍵因素將是 各國能否減少平時的消耗量，以確保儲存的燃料能夠持續撐過最冷的月份。

據路透社31日報導，歐洲天然氣基礎設施數據顯示，在歐洲主要天然氣供應國俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲的天然氣儲存量已達79.94%，歐洲的天然氣儲存量已滿 ，各國將超過原先預期於11月實現80%滿儲的目標。

在往常的一年當中，天然氣可以支撐歐洲的冬季天然氣使用高峰期。但在2022年，隨著俄羅斯供應進來的流量大幅下降，通過北溪1（Nord Stream 1）輸送的天然氣量僅為容量的20%，歐洲各國的存儲將無法維持平衡。

根據英國研究機構Aurora Energy Research的數據，滿載的天然氣儲備最多可以維持歐洲國家大約三個月。在德國，佔歐盟近1/4的儲存設施，儲存的天然氣可以滿足80到90天的平均需求。

「為了應對這種危機局勢，減少使用需求將比存儲更重要，」 據智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）高級研究員塔亞彼耶得拉（Simone Tagliapietra）告訴路透社。隨著目前儲存的天然氣約為888太瓦時（TWh），歐盟國家已經超過了去年冬天之前達到的儲備峰值的858 TWh。

"To cope with this crisis situation, demand reduction will be even more important than storage," Simone Tagliapietra, a senior fellow at the Bruegel think-tank, told Reuters. https://t.co/HAhkqOWwty — Simone Tagliapietra (@Tagliapietra_S) August 31, 2022

但是，根據數據情報公司ICIS與路透社分享的模型，如果各國未能減少對燃料的使用，歐洲的天然氣儲備仍將在明年3月份用完，即便今年冬天天氣沒有特別寒冷，而且俄羅斯天然氣在整個冬天仍保持少量的供給情況下、

ICIS表示，為了避免冬季供應危機，每個月各國都需要將天然氣使用量減少到比5年平均水準還要低15% 。如果俄羅斯繼續輸送天然氣，這將能使冬季後儲存量達到45%，如果俄羅斯從10月開始削減流量，則將剩下26%的儲量。

能源諮詢公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）歐洲天然氣研究主任羅德里格斯（Mauro Chavez Rodriguez）說。在沒有俄羅斯天然氣供應，和未積極減少工業和建築物的天然氣消耗量的組合下，「今年冬天恐將進行電力配給（分區停電）」然而，到目前為止，儘管多個行業因非同尋常的天然氣價格而被迫削減產量，但所需的天然氣需求持續削減尚未發生，因為這一現象現在影響了歐洲2/3的肥料產能。