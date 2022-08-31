永興樂皮影劇團成員表演皮影戲。（林瑞益攝）

位於高雄市彌陀區的「永興樂皮影劇團」是高雄目前僅存的4家皮影劇團的其中一家，創團至今已126年。第五代團長34歲張信鴻演戲之餘，平日也務農，駕駛曳引機耕耘，貼補家用，他希望民眾能多支持傳統文化。

永興樂皮影劇團是彌陀唯一的皮影劇團，曾獲得高雄文藝獎的藝術總監74歲張新國回憶，1940年至1950年是皮影戲的全盛時期，那時高雄約有20餘團的皮影劇團，但各團隨著時代推進而日漸凋零，如今高雄只剩4團。

張新國表示，皮影劇團主要是靠廟會活動、嫁娶與拜天公、謝神等，昔日一年約有30至40場演出，一場演出費用約兩萬元左右，但這包含交通、搭戲台與演出等。皮影戲得配合邀請演出的宮廟，團員得在中午搭戲台，相當辛苦。

由於電影、電視的陸續出現，衝擊傳統文化包含皮影戲等。至今，永興樂皮影劇團的演出場次略減，但生活還過得去，張新國與侄子張信鴻等人會到台南、高雄與屏東等地演出。但張新國也坦言，光靠皮影劇團的收入難以支持生活，他也有種水稻。

張新國昔日曾經到世界各國演出包含大陸、歐美等地，張信鴻從小就跟著張新國去了幾個國家。對於張家五代人經營皮影劇團，張新國說，因為是一家人，所以時間上比較好配合，並沒有非要張家子弟才能參加劇團。

張信鴻表示，他是退伍後才專心於劇團工作，但他還身兼曳引機駕駛，如此才能兼顧生活。

張信鴻近年來率領團員到高雄各地的國小演出包含內門國小、壽山國小、南安國小、橋頭國小等授課，演出曲目包含「封神榜」、「桃太郎」、「阿里巴巴」等，希望透過鄉土教學，把藝術的種子播下，學生未來能對藝術感興趣，甚至學習皮影劇，傳承這門手藝。