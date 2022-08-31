現年42歲八點檔女星張懷媗，因飾演《風水世家》白目小三貝拉走紅，不過拍戲長期日夜顛倒，又曾摔傷造成椎間盤碎裂，讓她有兩年時間接不了戲，才會較少現身螢光幕，不過她也說只是不接戲，仍會安排其他演藝活動。近期她在FB宣布一項人生大事，便是她已答應男友求婚，讓所有人都對她開心道洗。

張懷媗30日迎來42歲的生日。在這一天，她的男朋友特意在一晚要價4萬元的飯店向她求婚，同時準備了好大顆的鑽戒跟水果奶油大蛋糕，讓她看到後又驚又喜，立刻答應男方「確定，驚喜了～在一晚40,000多的飯店，讓我開心又讓我驚喜的哭，謝謝愛我的人」她也打趣說道「可能每天都有好好垃圾分類」。

張懷媗的男友求婚，幫她準備大鑽戒和水果奶油蛋糕。(圖/張懷媗 FB)

此則貼文一出，關心她的粉絲和星友湧入祝福，演員葉家妤和廖家儀便對她道喜：「生日快樂，永遠平安幸福哦」、「喔～要定終生了」；她的粉絲朋友們也很替她感到開心，「很有福報」、「祝早生貴子，永浴愛河」、「太好了，看來是圓滿成功」、「要結婚了恭喜」、「恭喜媗媗～有個愛妳的另一半，肯定超幸福喔」。

張懷媗答應男友求婚隔天，開心曬出手中的鑽戒。(圖/張懷媗 FB)

隔天，心情超好的張懷媗，便幸福拍下和鑽戒合影的自拍照，可見她從左臉秀起、再到中間托腮、最後擺拍到右臉，表情十分甜蜜幸福，而她也在貼文中，寫下求婚後的隔一天心得：「享受被山與美景包圍的幸福時光」；此時，她的身邊已有約定終生的未婚夫，也再度讓關心她的親朋好友們，又是一陣恭喜聲。