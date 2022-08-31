台北市長柯文哲（中）出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂─暑期市政體驗營」，會前受訪。（陳薏云攝）

橘白心結未解？宋楚瑜沒表態挺黃珊珊 柯文哲舉「蔡英文任內這件事」坦言：有壓力正常 @中時新聞網 ​

親民黨主席宋楚瑜今天前往基隆陪同參選人登記參選，表態「台北三位參選人都在請我，站台了一個，就得罪兩個，暫時不會做決定。」過去台北市長柯文哲曾因徵詢無黨籍市長候選人黃珊珊擔任副市長而與宋楚瑜種下心結，柯文哲今受訪表示，會努力爭取宋的支持，但也不會給人家太多壓力，「他方便就好。」

柯文哲今上午請假偕民眾黨小雞議員參選人以及無黨籍市長參選人黃珊珊前往登記，不果過卻未見宋楚瑜身影，而柯下午馬不停蹄回到市府參加「嗡嗡嗡市政小蜜蜂─暑期市政體驗營」，會前受訪表示，蔡英文總統指派宋楚瑜擔任2017年的APEC領袖代表，表示他跟綠營有關係，而宋也曾當過蔣經國秘書，不管是國民黨或蔣家都有關係，另宋個人跟黃珊珊關係也很好，所以這種關係很複雜的狀態下一定會有壓力。

柯文哲表示，不要給人家壓力，他方便就好，替宋緩頰表示，他現階段不想表態很正常。不過柯也強調，自己會再繼續拜託宋楚瑜，雖然最近沒見面但有聯絡，會努力爭取宋的支持，而談及未來有聯合造勢的可能，柯表示離選舉還有90天，任何事情都可能發生。