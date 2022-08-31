前國民黨基隆市黨部主委黃希賢31日以無黨籍身分正式登記參選，登記的時間點與親民黨及民眾黨相近，黃希賢也與在場登記的參選人致意寒喧，並表示他除了尋求中立選民的支持外，也希望能與藍綠以外第三勢力的支持，為基隆打拚。

黃希賢表示，藍綠兩黨長期對立、惡鬥下，民眾是受傷最大的。因此，中間選民，以及支持沒有黨派運作的民眾很多，所以他堅持以無黨籍身分參選，他指出，他對基隆的愛與熱忱不會改變，即使過程中有很多打壓、抹黑、造謠也在所不惜。黃希賢也呼籲基隆市民站出來，用選票表態，終止基隆的藍綠惡鬥。

另一方面，由於民眾黨及親民黨今年都沒有提名市長參選人，黃希賢表示，他以無黨籍身分參選，沒有政黨的背靠及奧援，但他在深耕基隆的過程中，他認為人民才是最大的黨，因此，除爭取基層選民的支持外，也會積極爭取藍綠兩黨以外的第三勢力支持，共同為基隆市民打拚。

黃希賢表示，自己沒有政黨的奧援，陪他登記參選的，只有做為基隆計程車司機的老父親，以及太太還有祕書們一起陪同。他強調，他從小就自己到處打工、謀職，自食其力、白手起家，從一名六堵搬運工，變成經營海運公司的企業家，一直以來就是「堅持到底」4個字支撐著他，生命充滿著「化不可能為可能」。

由於黃希賢登記參選的時間，正好與親民黨及民眾黨集體登記的時間相近，黃希賢也在基隆市選委會與民眾黨基隆市5名議員參選人致意、互相打氣、互道加油。也與親民黨主席宋楚瑜、親民黨基隆市議員楊秀玉、親民黨基隆市服務處長游正成，國民黨基隆市副議長林沛祥、國民黨基隆市議員連恩典寒暄致意。