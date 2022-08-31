基隆市的高地社區長年飽受漏水之苦，是基隆市府極力想解決的大問題之一。民進黨基隆市長參選人蔡適應對此表示，在他與基隆市府的努力之下，基隆的漏水率已明顯降低，最終的目標是希望能降至個位數。

蔡適應昨（30）日於發文，首先大讚接下第一場問政說明會主持棒的基隆市議員張之豪。他直言，市長和市議員一樣重要，因基隆市的問題，不能只依靠一個人來服務，而是需要在各區都有優質的市議員，針對各區的問題深入研究並研擬出解決方法。

蔡適應表示，過去談到基市安樂區的問題，都會先想到該區高地社區的供水問題，這些社區的建商在當年送審執照時，代替住戶向自來水公司保證會自己管理和維修水管，而少繳了自來水20年的操作代管、管路維修等費用。

蔡適應指出，自己就任立委後要求行政院透過水利署制定「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，目的就是為了幫助所有受高地供水所苦的社區，因此從2019年開始，基隆的高地社區都能來申請該改善方案。

蔡適應提到，自己永遠記得張之豪當時和已故的楊添發里長，一起到立法院參加適應的高地供水公聽會，也提到在他與基市府努力之下，基隆的漏水率從民國101年的32.3%降至110年底的22.89%，最終希望能將漏水率可以降至個位數。