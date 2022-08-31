富鴻網5G垂直整合國際加速器DEMO DAY活動，引領新創團隊從高雄亞灣走向國際5G經濟，加速台灣新創育成。（柯宗緯攝）

「富鴻網」以物聯網整合技術爲核心力量，在智慧城市、智慧製造、智慧安防等領域深耕發展，近日攜手經濟部中小企業處與國內外新創團隊打造 5G 國際生態鏈，在高雄軟體園區舉辦富鴻網5G垂直整合國際加速器DEMO DAY活動，引領新創團隊從高雄亞灣走向國際5G經濟，加速台灣新創育成。

後疫情時代全球科技與產業成長的兩大動能堪稱智慧科技與綠能，為扶植新創及5G應用發展，富鴻網5G垂直整合國際加速器結合政府、企業、新創團隊與國際合作夥伴推動「富鴻網5G垂直整合國際加速器計畫」。

該場DEMO DAY活動就是提供交流平台讓新創團隊介紹自家產品，在活動過程中探索5G AIoT商業機會，以高雄為核心攜手在地與國際資源構建新的5G智能互聯生態系統，向世界展示更多的夥伴關係和更好的生活。

富鴻網5G垂直整合國際加速器攜手14家新創企業合作，其中2家來自馬來西亞與新加坡，結合在地與海外資源，如：高雄藏識科技、高雄創業台槓育成中心、高雄科技大學、創業台槓 Startup Talk、印尼電信Telkom的MDI投資部門、泰國電信公司的True Digital Park、新加坡Farquhar Venture Capital 賦冠資本、新加坡Golden Gate Ventures、e27 Pro＞

除提供業界更高技術規格及運營效率外，另積極加速創新商務價值，透過與國際合作夥伴將全球資源和市場聯繫起來，為新創團隊帶來協同效應及國際曝光。

目前與富鴻網合作之新創團隊加速有成，天德數位、立政科技、蜂電綠能等多家新創團隊，先後已在高雄亞灣新創園完成5G應用測試。

其中，蜂電綠能透過5G的訊號搭配高速wifi，提供給臨時需充電的使用者緊急聯繫；天德數位的WebXR即時互動服務，結合5G專網高頻寬、低延遲特性，提供虛擬演出及結合多人遊戲的實體場域，與訪客隨時隨地進行虛實雙向即時互動。

近期更與高雄展覽館商談會展5G元宇宙「即時互動應用」合作服務。富鴻網5G垂直整合國際加速器，透過系統整合及集團資源，支持輔導新創團隊與國際導師諮詢媒合，將5G創新應用推向國際，期待更多新創團隊加入，與富鴻網共創5G高效生態鏈。