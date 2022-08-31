國泰飯店觀光事業邁入10周年，旗下和逸飯店、慕軒飯店與台北國泰萬怡酒店3大品牌共7間飯店，目前已受業主委託進行籌劃的案件有2-3個，將在未來3～5年內將陸續完成，除積極增加新據點，也訂出2025年轉盈目標。

目前AMAZZING CLUB擁有30萬會員，依消費累計分為禮賓會員、榮耀會員、至尊會員三種等級，提供不同的會員禮遇。明年起，會員點數使用將跨出飯店本身的回饋機制，朝拓展至異業結盟的餐廳或零售消費通路電商等，在可活用點數的利多刺激下，進而帶動商業新版圖的拓展，AMAZZING CLUB會員數預估將大幅成長可達40萬人。

2022下半年國內疫情趨緩、觀光旅遊業乍見曙光，國泰飯店觀光事業北區飯店住房率顯著回溫提升到70％，南區飯店住房亦翻倍成長。COZZI Blu和逸飯店．桃園館與Xpark水生公園獨家合作、領先推出的「Blu Night宿海奇遇」，客戶體驗滿意度超乎期待，客人讚賞為今年度最值得珍藏與推薦的沉浸式五感之旅，絕對是全台最強大的五星級夜宿體驗，2天1夜的旅程中驚喜連連不斷。

國泰飯店觀光事業執行長莊琬華表示，「疫後國人消費觀念轉變，對旅遊商品需求也大幅改變，如何創造出高質感、無可取代之商品更能在疫後消費市場贏得先機。」「Blu Night宿海奇遇」透過包場方式讓貴賓獨享與海洋生物共眠、後場飼育區導覽、生物解說及工坊體驗等獨家設計的私人行程，對消費者來說「Blu Night宿海奇遇」具有無可取代的魅力。

莊琬華表示，在當今通膨影響下，疫後出國費用可能較疫情前高出3-5成不等，消費者對旅遊的商品結構需求已經改變， 集獨特性、教育性、便捷性的「Blu Night宿海奇遇」，完全吻合市場需求趨勢，適切時機推出提供國人疫後旅遊一個絕佳的新旅宿選項。

展望未來，國泰飯店觀光事業也將積極推展管理顧問事業，不論是飯店管理顧問或餐飲整合事業，以累計10年來的實戰經驗，為國內觀光業者提供專業顧問暨管理服務，或跨國與海外品牌投資者攜手拓展版圖，飯店管理顧問事業方面，以120-150房間數以上並含餐飲設施之合作對象為優先，甚至營運管理各階段性管理顧問服務。

莊琬華表示，餐飲整合事業以垂直整合資源目前旗下7家飯店的餐飲資源，建立專業餐飲之內、外場規劃與品牌定位、市場評估及營運管理等各階段性任務，同時進而藉以提升自主品牌的營運效益。