嫌犯在IG張貼炫富照，吸引被害人上鉤。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

以李姓男子為首的詐欺集團，在IG等社群軟體刊登偽變造的運彩中獎照片，營造分析神準、高中獎率假象，藉此向民眾詐取「賽事分析費」及「賽事投注金」。刑事局偵查第二大隊循線將李嫌等8人拘提到案，李嫌遭法院裁定羈押禁見。

警方發現，有民眾遭「運彩分析專業團隊」詐騙，嫌犯除刊登偽、變造的運彩中獎照片，營造該團隊分析神準、高中獎率假象外，又自稱賽事分析師取信被害人，藉此詐取「賽事分析費」。另提供「代購運彩服務」，佯稱可協助代購運彩明牌，但實際上卻沒有購買、詐取「賽事投注金」。

刑事局報請新北地檢署檢察官黃佳彥指揮偵辦，前往假運彩分析團隊詐欺機房搜索，並同步拘提幕後李姓主嫌等8人到案，查扣到324多萬元、電腦主機9台、電腦螢幕10台、點鈔機1台、作案用手機15支、網路數據機1台、網路集線器2台、運動彩券1批、購買Instagram文件一批等贓證物。

警方清查，至少有18人被騙，損失達110多萬元，但警方懷疑可能有更多人被騙卻未察覺，全案訊後，依詐欺、偽造文書、洗錢及組織等罪嫌移送法辦，並持續擴大偵辦中。

偽造運彩中獎照片保證穩贏 至少18人被騙上百萬元