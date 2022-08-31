今年因為疫情趨緩，加上縣府有周延的防疫措施，選手在下水前即登岸後，都必須戴上口罩，還有嚴格的出入口管制，當天也須出示快篩陰性證明，才能參加比賽。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

林明溱表示，去年日月潭萬人泳渡因為疫情關係，停止舉辦，對縣內的旅館、餐飲業者等衝擊是相當大，根據統計收入至少銳減3億元以上。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

2022年南投日月潭萬人泳渡將在 9月3、4日登場，不過颱風攪局將影響台灣，31日林明溱偕日月潭風景區管理處長簡慶發、魚池鄉長劉啟航等人，為泳渡祈福獻禮，由玄義宮法師引領科儀祭拜，希望老天爺保佑，讓颱風遠離、泳渡過程平安順利。

日月潭國際萬人泳渡嘉年華盛會即將登場，至今已經連續舉辦第40屆，每年都吸引上萬好手朝聖，儘管遇到疫情攪局，仍不減民眾熱情，每年吸引來自海內外上萬名泳者參與，今年泳渡隊伍有1669隊，人數有1萬8709人。

林明溱表示，去年日月潭萬人泳渡因為疫情關係，停止舉辦，對縣內的旅館、餐飲業者等衝擊是相當大，根據統計收入至少銳減3億元以上，可以說是相當可觀，今年因為疫情趨緩，加上縣府有周延的防疫措施，選手在下水前即登岸後，都必須戴上口罩，還有嚴格的出入口管制，當天也須出示快篩陰性證明，才能參加比賽。

林明溱說，9月3日將率先上演日月潭開放水域競速挑戰賽，4日則是萬人泳渡嘉年華，今年報名人數突破1萬8000多人，相信對南投日月潭周邊的觀光業者，會有很大的挹注，也希望在今天祈福獻禮後，媽祖婆、關老爺都能保佑活動順利，讓颱風遠離台灣，參加的好手都平安順利的完成比賽。