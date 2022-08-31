新北市土城宜蘭縣同鄉會28日舉行會員大會，同步成立力挺新北市長侯友宜連任的後援會，其中新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長、新北市政顧問陳燕飛也到場，引拔樁聯想。陳燕飛今強調宜蘭鄉親、宜蘭旅北鄉親是支持民進黨新北市長候選人林佳龍，並接下「宜蘭人挺林佳龍後援會」榮譽總會長職位；林佳龍被問到是否會覺得此為侯陣營刻意操作？表示陳燕飛已對外說明，尊重他的說法。

林佳龍表示，陳燕飛很疼惜他，籌組「宜蘭人挺林佳龍後援會」，並擔任榮譽理事長，他非常感謝，並談起與宜蘭的淵源，指出他高中時候開始認養的小孩就是在宜蘭，立法院長游錫堃院長擔任宜蘭縣長時，編寫宜蘭縣史，他參與其中一部分政治發展史編寫，宜蘭多位政治前輩也都有提拔栽培他的恩情。

林佳龍說，宜蘭人很「惜情」，陳燕飛是宜蘭旅北的鄉親，也是大家敬重前輩，一定會讓後援會發揮最大力量，他的家鄉雖是雲林，但人生成長過程中跟宜蘭也有很深淵，也可說是宜蘭人。

但主辦當日活動的新北市議員林金結說，陳燕飛當天致詞時指出，他是自動地參加侯友宜後援會成立活動，他出席是超越藍綠及選舉的層次，盼有心人士不用政治操作，更不用為難任何人。對此，林佳龍回應，「就以陳燕飛理事長說明為主，他不再加油添醋。」

另對於爭取台北市長提名時，林佳龍提出20萬元的成家基金政見，改選新北市補助卻縮水只剩一半變10萬元政見，林佳龍解釋，很多企業總部設自北市，繳稅收入好、財政能力強，所以先求有，如政策推動好，再擴大推動到全國，從國安的角度為年輕人減壓喘息。