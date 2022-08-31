武陵農場百日草、鼠尾草已盛開，吸引許多民眾上山大飽眼福。（武陵農場提供）

武陵農場百日草、鼠尾草已盛開，吸引許多民眾上山大飽眼福。（武陵農場提供）

武陵農場百日草、鼠尾草已盛開，吸引許多民眾上山大飽眼福。（武陵農場提供）

武陵農場百日草、鼠尾草已盛開，吸引許多民眾上山大飽眼福。（武陵農場提供）

高海拔武陵農場四季景致更迭，是值得造訪的休閒勝地，場部「武陵花坊」與露營區百日草綻放，五顏六色的花海相當吸睛，令遊客陶醉其中直呼「美炸了！萌爆了。」武陵農場指出，中秋3天連假將屆，前兩天住宿率平均達93％，預估很快就會全滿。

武陵百日草熱情綻放，無數個嬌小花朵展現紅、黃、橙、粉紅、桃紅、白等各種花色，紛迭錯落交雜匯集且層層有致，形成萬紫千紅色彩繽紛，姿態優雅富變化交織形成多彩多姿的花海，令遊客陶醉其中，直呼「美炸了！萌爆了」。

另外，農場墨西哥鼠尾草與藍霸鼠尾草也不遑多讓，爭相上演一抹抹紫色浪漫，令遊客產生空間錯置感，彷彿置身北海道，徜徉在異國薰衣草情境之中。由於武陵農場花朵太過「花枝招展」，經常出現招蜂引蝶畫面。

武陵農場副場長胡發韜表示，百日草觀賞期預估持續到9月中、下旬，而墨西哥鼠尾草目前為開花期初升段，預估後續花期可期，9月底至10月中旬可達最美盛開期，緊接著農場芳香萬壽菊將亮麗登場；遊客10月也可品嘗武陵秋天獨有全國唯一高山杭菊茶，11月武陵「變葉植物季」銀杏、楓葉、落羽松及水杉換新裝，露營花海區則展現北國秋意風情與浪漫，農場處處呈現深秋楓葉紅又紅，伴隨落羽松的橘紅、銀杏的銘黃與青翠山巒、碧藍天空、悠悠白雲相呼應。

由於中秋節3天連假將屆，胡發韜指出，連假首日9月9日住宿率約93％，10日住宿率約88％，兩天平均則高達約93％；目前尚有一點點空間與機會，可供遊預定中秋武陵住宿，預估很快就會被遊客搶光。