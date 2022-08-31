今年柚龜使用6600顆柚子，約6000斤重堆疊成的。（吳佩蓉攝）

遊客可體驗採茶、炒茶、揉茶的樂趣。（吳佩蓉攝）

挑戰宜蘭消失50年特有文化的九龜棋競賽。（吳佩蓉攝）

冬山鄉長林峻輔現場擲出筊杯，希望活動圓滿成功。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣冬山鄉為柚子最大的產區，中山社區發展協會將於9月3日、4日，2天舉辦「柚龜祈福、中山有寶柚」活動，至永光宮擲筊祈福，免費帶「寶柚」回家；冬山鄉長林峻輔表示，今年氣候高溫少雨，使柚子的甜度比以往還要甜，歡迎民眾前往遊玩、幫助柚農提升經濟。

縣府農業處指出，宜蘭縣文旦柚種植總面積約213公頃，年產量約4049公噸，而冬山鄉文旦柚為宜蘭最大產區，約130公頃、可產2928公噸，其中中山村約佔冬山鄉的6成。以往約在白露節氣時採收，今年白露節氣與中秋節僅隔3日，恐影響果農銷售；遂農改場與冬山鄉農會執行早收計畫，拉長果農銷售時程。

中山社區2003年開始舉辦柚子產業文化節「柚龜祈福，中山有寶柚」，迄今幾乎年年舉辦，以行銷中山柚子、打響其知名度；今年柚龜使用6600顆柚子，約6000斤重堆疊成的，9月3日在冬山鄉永光宮舉行，擲筊免費送柚子活動，若擲出「聖筊」可免費獲得兩顆柚子，如為「非聖筊」也有安慰獎一顆柚子，送完為止。

該發展協會理事長廖月蕙說，另有讓遊客體驗採茶、炒茶、揉茶的樂趣，及挑戰宜蘭消失50年特有文化的九龜棋競賽等活動；此次特別邀請5位茶師至現場，沖泡今年有得過獎項的冬山紅茶，讓遊客帶回中山休閒農業區的2大農特產的優質產品，慢慢品嘗。

林峻輔表示，中秋節將近，柚子是應景的農作物，今年因氣溫高、少雨，致產量短缺，但日照充足使文旦柚品質特別好，甜度都在13至15度；歡迎全國民眾到冬山鄉品嘗好吃的柚子、喝全國知名的紅茶，一起祈福過中秋。