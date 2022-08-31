日本政府31日預估，若中央與民間可共同投資245億美元左右，將有利打造可跟其它國家並駕齊驅的電池製造基地，以便電動車以及儲能設備等之需。

同時，日本政府也為電池產業設定一個戰略目標，最晚到2030年，將培養3萬名相關專業人才，確保電池生產與產業鏈正常化。以政府為後盾的中國大陸與韓國業者，目前已擠掉日本同業，積極擴大鋰離子電池全球市占率。奮力要重振電池產業的日本，最後策略將如何定調就顯得很重要。

日本政府指出，自己會走在前面並使用一切政策來達到目的。不過，若沒有民間日企參與，就無法實現這個目標。同時，日本政府也將招兵買馬，以及公布這項高達3.4兆日圓，約245.5億美元投資計畫。

4月底，日本政府曾明訂電池目標，最晚到2030年，國內供給電動車與儲能的容量需達150 GWh，以及日本業者全球產出的容量為600 GWh。同時，也呼籲最晚7年後，全固態電池可以全面商業化。

日本政府也將擴大支持日企購買電池所需之原料金屬礦，並加強與礦產資源豐富的國家合作，像是澳洲、非洲以及南美等。預估未來幾10年，鎳、鋰以及鈷等金屬，因為對環保技術至關重要，故需求也將明顯大增。

至於前述日本業者將生產600 GWh容量的電池，預估需要38萬噸鋰、31萬噸鎳、6萬噸鈷、60萬噸石墨以及5萬噸錳。另外，電池對日本政府曾宣示2050年實現碳中和也很重要，因為將取代傳統燃料，增加再生能源的利用。