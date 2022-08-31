台灣數位健康第一品牌永悅健康公司（H2U）今年捷報連連，年初甫完成由鴻準精密（2354）領投的首輪募資，旋又延攬深具醫療產業商務洞見的台灣麥肯錫副董事合夥人杜君哲為營運長。今日杜君哲於台灣年度新創盛會SparkLabs Taipei Demoday宣布啟動H2U新一輪募資規劃，將以M&A為核心，拓展全球布局。

H2U規畫進軍日本與馬來西亞，日前已與日本前三大商社之一簽訂全球合作備忘錄、另也與馬來西亞夏普達成策略合作共識；於台灣市場則宣布將同步完成iFit愛瘦身與ECFIT部分業務收購。

H2U為台灣最大數位健康服務平台，旗下擁有年服務120萬人次的「伊克希曼健檢平台」、超過250間企業客戶的員工健康服務「H2U eXpert」、全台網路流量第一的健康媒體《早安健康》與國內最大運動社群《運動筆記》，並於2019年獲選為IFAH（International Forum on Advancements in Healthcare）全球前50大數位健康照護公司。H2U 營運長杜君哲表示，「H2U目標是建立創新數位健康生態圈、走向國際，成為全球華人數位健康第一品牌。」。

海外佈局是H2U下半年的重點，執行長陳俊嘉表示，H2U於今年六月與日本前三大商社之一簽訂合作備忘錄，透過他們的健康事業群協助H2U與全球相關健康單位進行策略洽談，雙方合作的共識很深且也很積極；此外，H2U在今年8月中又獲馬來西亞夏普公司邀請，前往吉隆坡參與年度健康生態圈盛會，有機會將產品與服務透過代理進入當地市場。

在台灣市場方面，H2U則宣布於9月1日起以部分業務收購模式對國內最大瘦身社群iFit（艾絲資訊公司）與ECFIT（英特泰斗公司）進行相關業務及資產收購，包含既有會員、客戶、員工、產品等都將無縫轉移至H2U旗下，確保會員服務與營運不受影響。

「iFit愛瘦身」品牌成立屆滿十週年，擁有百萬名網站與社群會員，為全台最大瘦身社群，故H2U相當重視本次收購，特委任德勤財務顧問與元亨法律事務所進行詳盡調查，力求所有程序與行政流程均無瑕疵。

H2U計畫在收購「iFit愛瘦身」完成後，進行會員整合，並啟動品牌重造，呈現嶄新iFit形象，並承諾將善盡企業責任照顧iFit現有員工，包含延續服務年資、主動保障iFit原有員工福利。

H2U永悅健康成立於2013年，以百萬員工的健康照護經驗，打造企業健康服務平台，並於2019年獲選為IFAH（International Forum on Advancements in Healthcare）全球前50大數位健康照護公司。H2U企業健康服務平台以符合法規，提供企業健康管理服務、健康衛教知識、健檢平台服務、運動健促服務、防疫管理平台等，提供多元且最適化之員工健康福利，協助企業累積健康資產與影響力。「伊克希曼健檢平台」已佔70％健檢資訊平台市場、年服務120萬人次；「H2U eXpert」企業健康服務超過250間企業，旗下子公司包括全台網路流量第一的健康媒體《早安健康》與國內最大運動社群《運動筆記》，儼然成為國內最大數位健康服務平台。

至於I Fit則為台灣最大的健康瘦身社群，聚焦於內容創作、產品服務與商務經營，目前網站與FB合計擁有超過100萬團員，在瘦身之路上互相激勵打氣，以可愛、實用、易讀的圖文和影音內容，傳遞「健康瘦身」的正確觀念，同時開發設計相關優質商品和服務，幫助更多人打造自信窈窕的新生活。