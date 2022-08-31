今年是藝術家蕭如松百歲冥誕，竹縣府文化局31日推出「松色經行-蕭如松百歲冥誕紀念巡迴展」，展出公部門、藝廊、收藏家、蕭如松門生等提供的百餘幅畫作、手稿、書信和文物，是歷年來最盛大的蕭如松展覽紀念活動。

策展人陳昭賢、蕭如松門生松風畫會理事長劉達治帶領縣長楊文科欣賞蕭如松的畫作，展覽並結合多媒體影音，投影蕭如松畫作、語錄，並以場景設計蕭如松畫中常出現的窗外情境，體驗沉浸式賞畫。

楊文科表示，文化局經過1年多籌辦的百年蕭如松系列活動，結合各類形式的藝術呈現，回顧蕭如松對台灣美術創作、美術教育的貢獻回顧，歡迎全台喜愛蕭如松美學的民眾，共襄盛舉系列藝術活動。

陳昭賢說，過去蕭如松較大型的展覽都在台北、國立台灣美術館展出，今年經過長久的規畫與準備，從國美館、收藏家、蕭如松的多位學生手上借到蕭如松老師的作品，珍貴的文寶、書信、明信片，在展覽中一併展出。

文化局長李安妤表示，蕭如松百歲冥誕紀念巡迴展即日起至9月30日在文化局美術館展出，12月9日至112年4月9日在亞洲大學現代美術館登場，並推出系列工作坊、研討會、音樂會、美術比賽等活動。

文化局美術館9月3日舉辦「蕭如松學術研討會」，探討蕭如松在台灣藝術史的地位，以學術研討高度向大師的藝術成就致敬。9月4日舉辦蕭老師的繪畫技巧與美感藝術工作坊。

9月17日蕭如松專題演講與同學會，在文化局演藝廳則有「向大師致敬-蕭如松紀念音樂會」，民眾可至美術館服務台領取門票。相關活動可到新竹縣文化局官網報名。