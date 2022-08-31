民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今上《齊有此理》，坦言同黨鄭寶清參選會讓票源分裂，但不會勸退他，以防對話截圖被貼臉書曝光，唯一做法就是擴大基礎，讓自己的票多一點，他也批評鄭寶清幫年輕人付買房頭期款的政見恐釀通貨膨脹，反而是幫助建商。

鄭運鵬坦言鄭寶清若9月1日登記參選，多少會造成民進黨票源分裂，但他相信選對會的提名機制，坦言以現在選舉氣氛跟桃園選情，讓黨內很多前輩主動請纓要選桃園市長，但自己從來沒有主動爭取，只跟中央說保持實力，有需要才參選，強調選對會要付選舉成敗，蔡英文總統跟市長鄭文燦不會砸自己腳。

鄭運鵬說，不管是鄭文燦稱他比鄭寶清多10％的民調，或鄭寶清手上另1份贏過他的民調，自己都沒看過，「選舉評估時，總不能考生自己出題目自己做！」黨中央不講民調時間就是避免過度動員干擾失真。

地方認為鄭寶清握有宗親票、水利會票等，鄭運鵬不置可否，他說在分析選舉的時候都不會用行政區、宗親或性別，因為選民沒有欠任何一個政黨或候選人，沒有非投誰不可，那些都只是廣泛的基本盤而已，更直言現在站在鄭寶清身邊的人，像是偏藍的名嘴或民眾黨前黨員，長期跟民進黨的傳統價值都不同，認為這些人恐不會真的支持他。

鄭運鵬也以鄭寶清在臉書放上和鄭文燦對話截圖指出，對鄭寶清喊話也沒有用，自己也不可能去勸退前輩，唯一做法只能擴大基礎，讓自己的票多一點，至於鄭寶清要不要去登記，不是他能決定。

鄭運鵬也諷刺鄭寶清喊出的「買房頭期款政府出」的政見，違反市場原則，貿然提出恐會幫助建商漲價。至於賴香伶的部分，鄭運鵬指出，民眾黨是一人政黨，投給賴香伶等於投給台北市長柯文哲。