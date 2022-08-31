1名網友於臉書抱怨，日前他看到1輛雙門轎跑於左轉車道等紅燈時，停在後方陰影處，他將該畫面拍下PO網，貼文一出，網友們笑說原PO簡直五十步笑百步，因為原PO開車使用手機依法可處3000元罰鍰，而轎跑駕駛未依規定停在停止線上可處900元到1800元罰緩。

圖為在左轉車道躲太陽的雙門轎跑。（圖／爆料公社）

1名網友於臉書社團《爆料公社》貼出一段影片，畫面中可見，1輛貨車駕駛等紅燈時手指著無任何車輛的左轉車道，沒想到畫面一轉竟見1名雙門轎跑停在他斜後方的陰影處，他見狀不禁傻眼直呼：「學摩托車躲太陽」？不過也有網友表示，原PO自己也違規使用手機。

影片曝光後，網友們紛紛笑說：「開車、開冷氣還要躲太陽？乾脆不要開車好了」、「誇張，沒錢吹冷氣？回家騎腳踏車」、「現在有這些毛病很多的人，總是喜歡做一些讓人覺得厭惡的事情」、「怕車子曬傷」、「開跑車這麼省 」、「可以檢舉了」、「左轉道這樣停，就真的很北爛了」、「後面知道真的會罵髒話」、「這路口左轉綠燈超級短的」。

根據道路交通管理處罰條例，第 31-1條第1款規定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，可處新臺幣3千元罰鍰；而躲太陽的汽車駕駛，可依第60條第2款，不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，處新臺幣900元以上1800元以下罰鍰。