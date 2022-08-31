有「最美性學博士」稱號的許藍方，去年捲入小三疑雲被正宮告上法院，一審判須賠償對方50萬，而她得知判決結果後，仍堅稱未當小三，但先前透露決定不上訴，未料才收拾好心情投入工作中，卻又接連被盜用身分在網路上騙人，對此，她在Instagram發文自清，字句中透露著些許無奈。

許藍方稍早在Instagram發文，她強調自己並沒有賣壯陽藥，接著提醒所有人「小心越吃越軟、越吃越短」，似乎相當擔憂有人遭不肖人士欺騙，接著再次重申沒有其他帳號，對於那些「跟你聊家裡心事過去什麼下跪哭訴的」，她表示對方是誰自己並不知道，接著強調臉書、IG和YouTube頻道都有藍勾勾，其他帳號一律都是盜用身分，接著語重心長表示：「請保重」。

許藍方強調除了臉書、IG和YouTube頻道，其他帳號一律都是盜用身分。(drgraciehsu IG)

許藍方憑藉清新外型和豐富醫學知識，深受許多觀眾喜愛，除了上通告還經營個人YouTube頻道，並在節目「Dr.She」暢談房事細節，並結合專業知識，不過日前在YouTube頻道釋出黑白影片，並寫下「Dr.She最後一集，也許這不是再見，而是等待再見，初衷不變，精彩延續。黑咖灰團隊攜手合作，將以全新面貌，和大家見面，」讓許多粉絲嚇壞，後來才知道是舊頻道要結束，全新改名的頻道「Dr. Gracie」將在每週五晚上和大家見面，消息一出讓許多粉絲相當期待。