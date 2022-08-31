吳奇隆2015年和小他17歲的劉詩詩領證結婚，最近有媒體拍到吳奇隆和劉詩詩一同返家，進門時吳奇隆未替劉詩詩擋門，害太太差點被門夾到，引來劉詩詩粉絲不滿，近日傳出眼尖網友發現劉詩詩現身機場時，手上多了條CP手環，而跟她戴CP手環的不是吳奇隆，而是跟她有多年好交情的閨密楊冪，引來網友狂讚這段女神間的友誼。

吳奇隆和劉詩詩過去因《步步驚心》假戲真做結緣，獲得許多粉絲支持，今年2月一度傳出婚變，但當事人已否認，兩人更共同發聲，澄清：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」。

楊冪和劉詩詩被起底戴CP手環。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

據《搜狐娛樂》報導，本月直擊吳奇隆夫妻現身橫店，兩人打扮低調，一前一後行走，劉詩詩跟在老公後方一起快走並滑手機，進大樓時吳奇隆先進門，忘了關心走在後面的劉詩詩，使劉詩詩差點不慎被門夾到，引來粉絲批評：「已經看到結局了」、「好無語啊，後面就算是個陌生人也會幫忙按住門」。

今年3月，楊冪曬出和劉詩詩踏青背影（右圖）。（圖／翻攝自搜狐娛樂、楊冪微博）

近日，劉詩詩到敦煌拍攝《一念關山》，眼尖粉絲發現劉詩詩手上配戴了一條編織雙色手環，和楊冪先前出現在機場所戴的是同款，可見兩人深厚情誼，今年3月劉詩詩過35歲生日，楊冪也送上兩人踏青背影，祝福說：「祝你生日快樂永遠幸福、開心、好看」，劉詩詩也同步回應：「倆250~敲（超）可愛~哈哈哈」，見到劉詩詩與楊冪感情好到戴起了情侶手環，網友回應：「美女姐姐們的友情一定要長存呀！這樣的友誼真的好羨慕」、「嗑一口美女們的神仙友情」、「5月的圖了怎麼現在還拿出來發」、「估計是上次一起去普陀山求的吧」。