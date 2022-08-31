由天下學習與《 Cheers 快樂工作人》首次舉辦的「人才永續國際論壇」，於昨日台北遠東香格里拉飯店盛大舉行，邀集策畫國家人才願景的政府機關國發會及8間指標企業、非營利組織，以及歐洲在臺商務協會，分享各自針對人才永續的實際作法，一同為台灣的人才荒思考解方。

論壇以「重啟X重組X重塑」為主軸，吸引超過700位企業高階主管、人資長及大學校長共襄盛舉。

論壇中，來自不同產業的指標型企業，包括資誠人資管顧公司、台灣美光、默克醫療保健事業（台灣）、星展銀行（台灣）、臺灣集中保管結算所、Google（台灣）及四零四科技，提供前瞻的人才培育經驗。

天下雜誌董事長／吳迎春（圖∕天下學習提供）

天下雜誌董事長吳迎春開場致詞表示：「企業做ESG時，針對當中的『S』，不光是捐錢做善事，還要投資人才，才能有長遠幫助。」歐洲商會副理事長尹容(Giuseppe Izzo)也呼應指出，人才荒是全世界不分產業都需要面臨的問題，即使是先進國家，也難以避免缺工的衝擊。

尹容(Giuseppe Izzo) 歐洲在臺商務協會副理事長（圖∕天下學習提供）

國家發展委員會主任委員龔明鑫觀察：「台灣不是沒有人才，是缺乏舞台。」他指出，合理的薪資、人道的環境，都是搭建舞台的要素，其次在少子化的影響下，鼓勵留學生、外籍移工來台擴大人才庫，是有力的解方。

龔明鑫 國家發展委員會主任委員（圖∕天下學習提供）

企業給員工最寶貴的禮物－取得市場成功

被全球譽為「現代人力資源之父」的美國密西根大學商學院教授Dave Ulrich（戴夫．尤瑞奇）也罕見跨海響應本次論壇。

一開頭尤瑞奇便問，企業能給員工最重要的是什麼？是安全感？還是成長機會？最後他犀利指出，「以上皆非，答案是打造一個能在市場上取得成功的組織，」因為唯有公司在市場上成功，人才才能跟著成功。

資誠人資管顧公司董事長林瓊瀛則呼籲，企業必須拋開「人才取之不盡、用之不完」的觀念。因為人力供需已打破既定的僱傭關係，「企業不能再期待員工溫良恭儉讓，而要思考怎麼跟員工建立夥伴關係。」

未來人才再進化，企業應建置友善環境

長年關注台灣少子化問題，致力以生殖醫療改善缺才困境的默克醫療保健事業體台灣總經理余文慧也說：「沒有人就沒有人才，沒有人才就沒有ESG！」她呼籲企業積極建立友善、彈性的工作環境，才能紓解人才荒。

缺工問題除了人才數量的提升，另一方面如何確保「質」也是關鍵。臺灣集中保管結算所協理陳少燕也在論壇中分享，透過文化轉型，願意讓員工犯錯、從做中學，更能加速培育企業數位轉型下所需的敏捷人才。

台灣美光董事長盧東暉也提到，半導體業有「摩爾定律」，人才的知識有保值期，每兩年就必須學習新製程，所以培養人才很重要，「讓人才具備成長與學習能力，是保持企業創新的關鍵。」

Google台灣總經理林雅芳也表示，在充滿動盪的產業環境，公司組織及人才都要學會「與變動共處」，所以近年Google選才時，不只看專業，更關心人才是否能解決陌生問題。

人才不分國籍，營造多元文化職場成趨勢

至於，如何幫助員工發展職涯？星展銀行（台灣）近年積極協助員工自我探索、練就新技能。人資處長盧方傑表示，星展推出一系列的數位技能模組讓員工學習，當員工了解新技術、就更能運用它，不必擔心被機器取代。

「我借用美國小聯盟的做法，來培育人才！」四零四科技聯合執行長吳思慧則分享，公司透過「人才農場計畫」幫員工搭建舞台，讓他們在台灣累積各項專案經驗後，承接國際訂單，成為有競爭力的人才。

最後閉幕演講，請來One-Forty創辦人陳凱翔，分享台灣移工如何成為當今重要的就業力。他認為，在缺工同時，企業也該思考如何營造不同國家、文化及語言的員工共處的環境，而現在正是時候，重新定義對於移工的想像。

建立開放多元的環境、培養員工具備成長學習心態、高度適應力，成了此次貫穿論壇的關鍵字，企業應建立彈性的友善措施及完整訓練，才有助於獲取所需人才。另一方面，在未來，移工亦是重要的人才，唯有歧視與偏見消失，讓外籍優秀人才擁有發揮的空間，企業才有機會脫離缺才泥淖。