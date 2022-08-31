中華傳播管理學會今(31)日舉行記者會，宣布發起的「民調透明百科計畫」正式上線。(羅永銘攝)

年底地方選戰開打，各家媒體與不同平台紛紛展開民調，但調查方式與結果呈現參差不齊，中華傳播管理學會今(31)日舉行記者會，宣布發起的「民調透明百科計畫」正式上線，盼導正媒體與民眾理解民調的方式，並提高台灣選舉民調的透明度。

「民調透明百科計畫」自7、8月試辦期間以來，已經評等超過20份民調，亦有多家民調單位補充完整資料。

中華傳播管理學會理事長莊伯仲表示，台灣民調界目前擁有兩大弊病，包括只重視結果，讓選舉成為了一場賽馬、賭博的活動，結果之外的過程卻無人聞問；另一個問題則是媒體單位對於民調訊息有聞必錄，但品質卻參差不齊，有感於這些狀況，因此組成「民調透明百科計畫」研究團隊，盼提升民調資訊的揭露。

莊伯仲說，「民調透明百科計畫」試辦以來，便有民調公司主動來函，希望能接受星級評鑑；也有民調公司被評為0.5顆星後，主動來信願意公開補充相關資訊，提升到4顆星等級，也表示本計畫已經被各方肯定，是很好的開始。

計畫召集人、政治大學傳播學院教授鄭自隆提到，民調除了能夠畫清事實、了解選民傾向之外，近年也被作為選舉造勢之用，一份民調在具備正確性之前，必須先有透明性。真實的民調，社會大眾才能採信，並作為參考。

計畫召集人、世新大學口傳系教授游梓翔認為，在社群跟數位的時代，很多人都注意假新聞、網路詐騙等議題，「假民調」也是作為假資訊的一環，藉此詐騙選民的選票。有許多真實性值得懷疑的民調，候選人甚至成為了幫凶、主謀，讓民調成為了誤導民眾的文宣品。游教授表示，希望能透過本計畫，盡量消除網路上的「類民調、黑箱民調、傳說民調」，讓台灣選舉更透明化。

世新大學口傳系教授溫偉群指出，民主社會應該要具備公開透明的程序，讓選民有公開、可檢驗的資訊。目前國內的《公職人員選舉罷免法》僅規範基本的資訊揭露，本計畫同時依循美國的「國家民意調查委員會」指標，規劃4個等級、共計20項的檢驗題組，希望藉此讓台灣選舉邁向更優質的資訊。

文化大學廣告系教授鈕則勳說，希望選舉民調，能透過本計畫達到「三個避免」與「三個落實」的目標，「三個避免」包括：避免政黨文宣操作式民調、避免假訊息式民調、避免不專業的蜻蜓點水式民調；「三個落實」包括：民調發布機構落實透明度、選民參考民調落實了解度、政黨發布民調時需增加專業度。鈕教授也期許，本計劃能使民調跳脫「文宣式民調」的操作手法。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，試辦期間許多民調單位配合主動揭露資料，超過25分，達到5顆星標準，希望民調單位能夠落實第四層標準：公開調查設備甚至拍攝民調過程、並公開部份的統計sav檔，藉此達到滿分35分。

賴祥蔚也提到，近日有民調機構被控民調不實，如果當初有拍攝民調過程並公開sav檔，就不會有此困擾，他期許記者報導民調能檢視資訊是否透明，避免幫助假民調；也呼籲縣市長候選人公布民調要透明，這樣當選後行政才可能透明。