Jo Model近期舉辦周年慶全面88折。（柯宗緯攝）

Jo model時尚香氛品牌創辦人JoJo 18歲當模特兒，在秀場發現頭髮毛躁，備受困擾，後來結合吉利化工，打造出Jo model系列產品。（柯宗緯攝）

Jo model時尚香氛品牌創辦人JoJo 18歲當模特兒，在秀場發現頭髮毛躁，備受困擾，後來結合吉利化工，打造出Jo model系列產品，其中新上市的「日不落青檸馬黛茶」更獲青睞成為2022年KFA時尚大賞指定伴手禮，盼以行動帶動時尚高雄。

JoJo透露，18歲當模特兒，因在秀場常需變換造型，頭髮毛躁備感困擾，之後結合吉利化工後，雙方歷經1年研發，打造出Jo model系列產品，以重視您的第二張臉為出發點並基於對時尚推動的使命感，致力將台灣最優質的產品推向國際。

JoJo指出，Jo model時尚香氛品牌2歲了，新上市「日不落青檸馬黛茶」系列商品躍上時尚伸展台，成為2022年KFA時尚大賞指定伴手禮，更熱情支持贊助高雄時尚大賞「Jomodel之星」獎項，盼以行動帶動時尚高雄。

Jo Model近期舉辦周年慶全面88折，滿3000送vip卡（全年九折，並享有生日禮）。業者指出，滿3600送日不落青檸瑪黛茶旅行七件組，9月9日生日憑身分證免費兌換青檸瑪黛茶3件旅行組，中秋節當天特別從廣寒宮邀請兔女郎幫大家做頭皮按摩，度過不一樣得中秋節。

Jo model時尚香氛品牌目前在高雄統一時代百貨、左營新光三越百貨、台南新光三越小西門、台北松菸誠品生活百貨公司均有設專櫃。