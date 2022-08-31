警方在肅槍專案中查扣改造手槍、改造工具等物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

南部打擊犯罪中心展開肅槍專案，查獲3把改造手槍、1把長槍及十字弓1把，43顆子彈、252包毒咖啡包等物。其中具有金屬加工背景的楊姓男子，將槍枝改造工廠藏身在高雄橋頭區一棟超過百戶的社區大樓，企圖以此掩人耳目，沒料仍被警方盯上，楊男被逮辯稱是基於「興趣」改槍，但他持有具殺傷力改造槍械事實明確，被經警方依法送辦。

41歲的楊姓男子，涉嫌在高雄市橋頭區一處超過百戶的社區型大樓住宅中，進行改造手槍，刑事警察局南部打擊犯罪中心上個月持搜索票進入楊嫌住處時，發現他在一間不到3坪大小房內改造槍械，裡面擺了砂輪機、桌上型車床機具、固定夾具等槍枝改造工具。

由於楊嫌曾經在金屬加工廠任職10多年，又喜歡改車，擁有不少金屬加工知識技術，他分批購買各式槍枝零組件加以改造，組合成具殺傷力的仿金牛座改造槍械。被逮後楊嫌自稱為槍枝模型收藏玩家，對於拆組槍枝興趣濃厚，但他持有具殺傷力改造槍械事實明確，被經警方依法送辦。

警方又於高雄旗山及苗栗竹南等地查緝王嫌及張嫌，總共查扣3枝改造手槍、1支非制式長槍等槍械及1把公告管制刀械之十字弓，43顆子彈、空包彈、10顆裝飾彈、火藥、槍管等槍枝零組件，同時查扣砂輪機、桌上型車床機具、固定夾具等槍枝改造工具，也相關處所查扣2包第二級毒品安非他命、252包混合型毒品咖啡包等贓證物，訊後均依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪移送法辦。