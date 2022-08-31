中央流行疫情指揮中心宣布9月1日起開放入境旅客可自行駕車前往檢疫處所，交通部民用航空局表示，請自駕旅客依機場指定動線至停車場取車，並儘速至檢疫處所，共同嚴守社區防線。

因應疫情指揮中心調升入境總量人數為每周5萬人次，考量國人返台入境需求增加，為提升各機場服務量能，開放自9月1日起入境旅客可自行駕車。

民航局指出，各機場已指定自駕車輛所應停放地點，並設置入境旅客專用動線，沿途增設宣導告示引導旅客至停車場取車，桃園機場第1航廈為2號停車場、第2航廈為4號停車場，松山機場為第1、2號戶外停車場，小港機場為國際航廈前停車場（C、D區），台中機場為地下1樓停車場（自駕停車區）。

民航局說明，自駕旅客請全程佩帶口罩，繳費時注意手部清潔消毒，不得以租車方式開車返家，取車後應儘速至檢疫處所，勿至其他處逗留，勿接觸其他民眾，並建議參照防疫車隊及親友接送防疫規範，於抵達檢疫處所後，對全車內外消毒，針對碰觸區域，如車門把手、方向盤、座椅、安全帶、行李放置處等擦拭消毒。