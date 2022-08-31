47歲林志穎7月發生嚴重自撞車禍，所幸他經住院治療、休養後，已出院返家休養，林志穎在26日報平安，感謝救他和兒子的恩人。林志穎稍早則在網上曬出量體重照，目前只剩53.7公斤，並寫下：「體重慢慢恢復中，繼續加油」。

林志穎7月發生嚴重自撞車禍，駕駛的特斯拉突然失控撞上分隔島，車子瞬間燒成火球，所幸他和兒子被熱心民眾拖出車外，逃過一劫，林志穎住院治療、休養後，已出院返家休養，他並在26日首發文報平安，而林志穎稍早則曬出量體重照，目前只剩53.7公斤，他不忘自我喊話：「體重慢慢恢復中，繼續加油」。

林志穎、陳若儀IG限動全文。（圖／取材自林志穎、陳若儀Instagram）

妻子陳若儀稍早也在IG限時動態曬出天空照，並貼出手比愛心和藍色愛心的貼圖，正能量PO文也被外界解讀是，林志穎的恢復狀況越來越好。

林志穎車禍後在上周首發聲報平安，表示他已出院回家休養，感謝第一時間救起他跟兒子Jenson的恩人，只是林志穎仍需要復健，待身體狀況更好後，會返回工作崗位，他現階段只想多陪伴家人，也呼籲所有人不要相信謠言。