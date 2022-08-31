礁溪扶輪社捐助頭份市民400個助聽器，身障團體朋友前來共襄盛舉。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠感謝礁溪扶輪社長吳志賢義捐400個助聽器。（謝明俊攝）

礁溪扶輪社及頭份扶輪社聯手捐贈助聽器嘉惠頭份市民。（謝明俊攝）

天生聽障的吳志賢創建天籟列車協助聽障朋友

天生聽覺障礙的吳志賢，全心投入助聽器的研發及製造，並開辦「元健天籟列車」巡迴全國各地協助聽障朋友，31日天籟列車來到頭份市，吳志賢當場向頭份市長羅雪珠應允捐出4百具助聽器，並替全市12所國中小學學生檢測聽力，期望藉此拋磚引玉，替聽障朋友爭取福利。

天生聽障的元健助聽器創辦人吳志賢，自創業後非常重視聽障者權益，因此開啟「元健天籟列車」活動，通過各縣市政府免費提供助聽器給聽障者，解決日常生活溝通問題。

身兼宜蘭礁溪扶輪社長的吳志賢與頭份市公所合作，免費發送藍牙數位充電式口袋型助聽器，鼓勵聽損者配戴助聽器，幫助改善語言溝通問題，凡經聽力評估，聽力損失達60至90分貝的頭份市民，都可免費領用。

31日上午，頭份市長羅雪珠在市公所感謝吳志賢等扶輪社善心人士義舉，向吳志賢反映全市有400多名聽障朋友，並且全市有12所中、小學校學生都需要聽力檢測等服務，吳志賢當下應允再增加捐助總額達400具助聽器，並安排天籟列車巡迴到頭份市12所國中小學校，替全部學生檢測聽力，並宣導聽力保養知識，獲得在場人士喝采讚許。

據研究指出，聽力損失者罹患失智症的風險較正常人高出2至5倍，顯見「聽力損失愈嚴重，罹患失智症風險愈高」，有聽力問題的長者，智力受損的時間亦較正常長輩提早3年，智能衰退速度也快了30至40％，因此，「擁有良好聽力」是延緩老化的關鍵。

羅雪珠表示，頭份市高齡人口年年增長，但客家庄長輩以勤儉為美德，即使因聽力損傷，造成生活中溝通不便，也捨不得購買助聽器，因此感謝元健大和公司的善舉造福頭份市民，透過免費聽檢與捐贈口袋型助聽器，可以幫助更多重聽的長者及聽損的市民，透過配戴助聽器提升生活品質。

元健天籟列車免費助聽器申請條件如下，一、設籍於苗栗縣。二、雙耳聽力損失達60至90分貝。三、領有聽覺與語言身心障礙證明者優先。四、活動日期為即日起至12月底止。符合資格者可至頭份元健大和門市兌換（頭份市自強路126號）