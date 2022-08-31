電源廠聯昌(2431)持續佈局非TV電源產品，切入電動兩輪車及新能源車相關產品代工，希望能降低TV電源比重，聯昌電子總經理林春連表示，儘管受到全球通膨影響，今年下半年營收與上半年持平，但公司進行產品結構調整及成本管控，下半年營業淨利會比上半年好。

聯昌電子今天舉行線上法會，聯昌電子以生產TV電源為主，佔營收比重約70%到80%，為提升競爭力，公司以Power+Driver為技術核心作為未來發展ODM新產品的方向；其中Power類產品，歐盟強制通過統一連接頭標準，Type-C充電器將成為主流產品，聯昌開發可支援Type C的快充產品，並推出氮化鎵(GaN)快充產品；在Diver類產品方面，聯昌積極拓展高毛利工業與半導體應用的低溫設備，並配合集團EV Power Train事業的印度佈局切入EV(2W/3W)動力模組中的驅動器開發，搭配EV馬達進入印度電動機車市場，未來可在印度建置生產基地，配合集團在印度的EV Power Train事業發展；公司亦計畫切入新能源汽車相關產品代工，希望能藉由非TV產品拉升，降低營運受TV單一產品影響。

聯昌今年上半年稅後虧損為606萬元，每股淨損0.05元，不過第2季稅後盈餘為666萬元，單季每股盈餘為0.06元；累計前7月合併營收為6.42億元，年減33.84%。

受到全球通膨影響，TV市況平平，林春連表示，今年下半年營收與上半年持平，但公司進行產品結構調整及成本管控，營業淨利可望比上半年好。