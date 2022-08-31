男主角拉辛巧達，該名字蘊藏母親對兒子滿滿的愛。（UIP提供）

阿米爾罕吃的酥炸球是印度庶民小吃，有不同於原著的人生哲學。（UIP提供）

阿米爾罕和女主角卡琳娜卡布二度合作。（UIP提供）

有「印度劉德華」之稱的巨星阿米爾罕（Aamir Khan）將推出感人力作《拉辛正傳》（Laal Singh Chaddha），該片改編自好萊塢金獎電影《阿甘正傳》（Forrest Gump），阿米爾罕花了10年才取得改編版權，受訪時他表示90年代時看過《阿甘正傳》非常喜歡電影的正能量，也很激賞湯姆漢克斯的演出，「我從沒想過可以重新講述這個故事，雖然花的時間比較長，但我很高興這件事發生了！」

《拉辛正傳》講述由阿米爾罕飾演頭腦簡單、心地善良的平凡小人物拉辛巧達，一心一意只想為所愛的人帶來幸福，以純真的心改變遇見的每個人。故事保有原著的精神，但蘊含濃濃的印度風情與元素，包含男主角「拉辛巧達」的名字都充滿印度式滿滿的愛，阿米爾罕解釋，拉辛的辛是姓氏，而拉辛的拉（Laal）是印度的通用語，是一種表達愛的方式，「你對著孩子叫拉，代表你很愛他。」

有趣的是，《阿甘正傳》中，阿甘媽媽的經典台詞「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道會得到什麼」，在《拉辛正傳》中不僅將巧克力換成印度的庶民小吃酥炸球，其中哲學「生命就像酥炸球，你的胃得到了满足，但你的心却渴望更多」竟與酥炸球的吃法有關。阿米爾罕解釋，酥炸球包著甜甜辣辣的香料內餡，食用時會沾辣椒水，放進嘴巴一口咬下會爆開，口感強烈，即使吃了7、8個，還會想要再吃更多，「這是非常美的寓意，生命永遠是不夠的，你總會想要更多。」

由於故事跨度50年，阿米爾罕必須從拉辛18歲開始詮釋，再跟著拉辛成長變老，這對今年已57歲的他而言是不小的挑戰，「我在這個地球上已經生活了50多年，有一定的生活閱歷，當我扮演18歲的孩子時，我必須忘掉一切表現得很純潔天真，但這不是我年齡該有的樣子，挑戰很大。」另一項挑戰則是體力，一場在1300多英尺的高山拍攝的戰爭戲，阿米爾罕為了拯救同袍，必須把人扛在肩上來回奔跑，他坦言在拍攝過程一度呼吸困難，「每隔一段時間，我就必須吸氧氣瓶恢復呼吸。」

《拉辛正傳》也保留了原著最經典的跑步橋段，電影中男主角一跑跑了4年，阿米爾罕和團隊實際拍攝了一個半月，且準備了4、5雙新、舊到破損的球鞋拍出時間感，在拉辛跑步的過程也能欣賞印度的美景。然而這次電影捨棄了寶萊塢的特色歌舞，阿米爾罕認為，這部電影並不適合放入歌舞，反而是讓歌曲當背景音樂才顯得自然。

阿米爾罕的電影總能寫實反映印度市井小民的生活面貌與社會問題，因此被時代雜誌譽為是「印度良心」，他謙虛地說不認為自己配得上這個美譽，「這個責任很重大，但我只是一個很幸運生活在印度、有創造力的人，我試圖呈現那些感動我的故事，僅此而已。」阿米爾罕也透露雖然收到許多好萊塢電影的合作邀約，但至今還沒有遇到能讓他感到興奮的劇本，如果有他也樂意嘗試。

訪問最後，從沒來過台灣的阿米爾罕說，曾經收過來自台灣粉絲的訊息，感覺台灣觀眾非常熱情有愛心，希望未來有機會能到台灣旅遊，也希望《拉辛正傳》能夠觸動台灣觀眾的心靈。《拉辛正傳》將於9月8日全台上映。