林俊逸（左）為了趙詠華披頭紗，還送上戒指當作禮物，記者會氣氛如婚禮般歡樂。（粘耿豪攝）

林俊逸（左）和趙詠華在主辦單位的安排下簽署「結婚證書」。（粘耿豪攝）

趙詠華（左）和林俊逸搭擋受歡迎，組成CP開演唱會。（粘耿豪攝）

趙詠華與林俊逸今（８月31日）宣布將於10／8舉辦《俊詠高歌》演唱會，這對「姐弟配」去年３月搭擋舉辦《華逸登場》演唱會大獲好評，如今再續前緣，組成CP開唱，記者會上林俊逸為趙詠華戴頭紗、還送她大鑽戒，更趁著吉時吉日趁著簽署「證書」，在音樂上「互許終身」！

兩人不僅搭檔開唱，私下也都是愛貓一族，去年林俊逸在趙詠華慫恿下認養了一隻流浪貓，兩人最大話題就是毛小孩，林俊逸笑說：「感覺像是我們一起認養了一個『小孩』，今年辦婚禮根本就是『奉子成婚』！」他也不忘訴苦，表示每天一早都要把愛貓抱到肩上巡邏一圈，如果趕著出門沒理牠，回家就有苦頭吃了，「牠會各種破壞，像是衛生紙可以撕成這麼碎啊」，他寫的字也被牠弄壞，趙詠華有同感「你字可以再寫，我都一直換沙發耶。」

談到兩人共同點，趙詠華說，「我們都很傻，被陰也不自覺，我們會互挺」，被問是否有被騙經驗，她直言，「被男人騙的經驗是有」，但現在變聰明了，收到詐騙簡訊會上網查詢，有FB要跟她合作，每周給她8000塊美金，她沒有理會，她也建議大家「不要偷懶跟貪心就不會被騙」。林俊逸則是有假冒他的粉專在募款，他特別呼籲粉絲不要受騙。

兩人都是唱將，合唱起來默契十足，唯一意見不合的是選歌，趙詠華說，她會直接說「這歌可以給我唱嗎」，林俊逸則爆料〈秋意濃〉被她搶去唱，她接話說「我有跟玉置浩二合作過，他來台灣我是嘉賓，資深老藝人也是有一點小小特權。」《俊詠高歌演唱會》將於9／9早上11：00在年代售票系統開賣。