不明無人機繞飛美「朱瓦特」號（USS Zumwalt，DDG 1000）隱形驅逐艦

美國海軍公布的一段新影片顯示，有6架不明無人機繞著最先進的「朱瓦特」號（USS Zumwalt，DDG 1000）隱形驅逐艦飛行。而事件發生在2019 年4月，地點在南加州海岸外。

事實上，據《動力》（The Drive）網30日報導，2019年一整年，南加州外海的美國軍艦周圍斷斷續續發生類似事件。

2019年4月24日晚上約8:30時，約距彭德頓營海軍陸戰隊基地（Marine Corps Base Camp Pendleton）17海里的國際海域，空中從300—1000英尺（91—305公尺）處，出現了多達6架不明無人機。

而在事件中的某一刻，據說無人機飛越「朱瓦特」號的甲板。同樣的，如同以往類似的事件般，這些無人機也記錄在船舶航海或照相判讀與探索團隊（Ship Nautical Or Otherwise Photographic Interpretation and Exploitation team，SNOOPIE team.）的紀錄中。

Video Of Mysterious Drone Swarm Over Navy’s Most Advanced Destroyer Releasedhttps://t.co/QrFNdRHiaO — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) August 30, 2022

而紀錄中以各式商業級相機拍攝的，基本上都是危險，不明或是異常的狀況。由於影片在夜間拍攝，解析度低，因此難以詳加分析。儘管「朱瓦特」號上有各式精密感測器，但唯一清楚的，就是呈現長方形的閃光。

要求匿名的分析家說，儘管影片解析度不高，但它們看來不像是有先進技術，卻像是可買到的商用無人機。而這些無人機維持在一定的高度，不是經過程式設定，就是被遙控。但有趣的是，這些無人機一次出現6架，又在距離南加州海岸外17海里，很可能是從船上施放的。

這位分析家並指出，這些無人機很可能在從事計畫性「任務」，因為沒人會同時施放6架無人機，只是為了好玩。