不明無人機繞飛美「朱瓦特」號(USS Zumwalt,DDG 1000)隱形驅逐艦

美國海軍公布的一段新影片顯示,有6架不明無人機繞著最先進的「朱瓦特」號(USS Zumwalt,DDG 1000)隱形驅逐艦飛行。而事件發生在2019 年4月,地點在南加州海岸外。

事實上,據《動力》(The Drive)網30日報導,2019年一整年,南加州外海的美國軍艦周圍斷斷續續發生類似事件。

2019年4月24日晚上約8:30時,約距彭德頓營海軍陸戰隊基地(Marine Corps Base Camp Pendleton)17海里的國際海域,空中從300—1000英尺(91—305公尺)處,出現了多達6架不明無人機。

而在事件中的某一刻,據說無人機飛越「朱瓦特」號的甲板。同樣的,如同以往類似的事件般,這些無人機也記錄在船舶航海或照相判讀與探索團隊(Ship Nautical Or Otherwise Photographic Interpretation and Exploitation team,SNOOPIE team.)的紀錄中。

而紀錄中以各式商業級相機拍攝的,基本上都是危險,不明或是異常的狀況。由於影片在夜間拍攝,解析度低,因此難以詳加分析。儘管「朱瓦特」號上有各式精密感測器,但唯一清楚的,就是呈現長方形的閃光。

要求匿名的分析家說,儘管影片解析度不高,但它們看來不像是有先進技術,卻像是可買到的商用無人機。而這些無人機維持在一定的高度,不是經過程式設定,就是被遙控。但有趣的是,這些無人機一次出現6架,又在距離南加州海岸外17海里,很可能是從船上施放的。

這位分析家並指出,這些無人機很可能在從事計畫性「任務」,因為沒人會同時施放6架無人機,只是為了好玩。