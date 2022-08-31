軒嵐諾颱風來勢洶洶，威力達到日本定義的「猛烈颱風」，最大風速每秒54公尺以上，比強烈颱風更強，軒嵐諾今天接近沖繩外島大東島帶來狂風，最大瞬間風速每秒48.4公尺，創當地8月最高紀錄，導致部分地區停電，預計颱風強度還會再增強，風力足以掀翻房子，當地已經發布避難指示。

日本氣象廳觀測，軒嵐諾颱風上午9點位於日本南大東島西方約130公里海面，向西南西前進，近中心最大風速為每秒55公尺，屬於「猛烈颱風」。根據日本氣象廳分類，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，為「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，就稱作「猛烈颱風」。

根據日媒報導，沖繩大東島今（31日）清晨進入軒嵐諾暴風圈，超強風力讓北大東機場測得每秒48.4公尺的最大瞬間風速，創當地8月史上最高紀錄，南大東島則出現強降雨。沖繩電力公司指出，沖繩、大東島部分地區出現停電災情，受颱風影響搶修不及，目前尚未完全恢復供電。

日本氣象廳觀測，沖繩大東島可能出現住宅倒塌的創紀錄暴風，預估最大風速將達每秒75公尺，2015年天鵝颱風直撲石垣島時最大風速是每秒71公尺，造成車子被吹翻、紅綠燈斷兩截。目前大東島已發布避難指示，呼籲民眾待在安全的地方避免外出。

日本氣象指出，軒嵐諾將持續增強，中心氣壓會來到915百帕，周五、六軒嵐諾颱風在沖繩南方海面滯留，當地官員警告可能會出現強風、土石流、巨浪，低窪地區可能淹水，河川暴漲。我中央氣象局也表示，台灣北部、東北部將受軒嵐諾外圍環流影響，有豪雨或大雨，以及強風出現，風雨不容小覷。