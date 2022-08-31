嘉義市長黃敏惠贈送小禮物給安樂營區職場互助教保服務中心的小朋友。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠到安樂營區職場互助教保服務中心與小朋友互動。（廖素慧攝）

國防部全動署後備指揮部安樂營區職場互助教保服務中心今天揭牌啟用，是嘉義市第4家職場互助教保中心，市長黃敏惠表示，職場互助式教保服務中心提供平價優質的教保服務，擴大嘉義市教保服務量能。

嘉義市現有4間非營利幼兒園、3間公立幼兒園及13間國小附設幼兒園，台電、嘉義舊監、嘉義郵局都已各自開辦職場互助教保服務中心，中油也籌辦施工中。

國防部後指部安樂營區幼教服務中心今天由嘉義市長黃敏惠、後備指揮部指揮官傅正誠中將、中區後備指揮部指揮官吳國良少將、嘉義後備指揮部指揮官溫俊晏上校、社團法人臺灣兒童及少年福利促進學會理事長沈繻淯等人揭牌啟用。

黃敏惠表示，少子化是嚴重的國安問題，中央與地方攜手合作，推動「0-6歲國家一起養」政策，後備指揮部開辦職場互助式教保服務中心，提供平價優質的教保服務，增加嘉義市教保服務量能，希望年輕爸媽能放心生、安心養。

市府教育處長林立生說，職場互助教保服務中心優先招收員工的子女、孫子女，招收有餘額時，再對外招收一般幼兒，每月家長繳費比照非營利幼兒園之收費標準，第一胎2000元、第二胎1000元、第三胎起免費。

市府教育處特幼教育科長許嘉倩說，市府開辦的非營利幼兒園、公幼及附幼，優先收招弱勢及一般家庭幼兒，職場互助教保服務中心則優先照顧職場員工的幼兒，園內設備、師生比也不同，非營利、公幼及附幼不混齡編班，1學期收費約2500元，目前還有名額，持續招生中。