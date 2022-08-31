學歷在現在的社會中被大家看得很重，不少人認為擁有高學歷就能獲得好的工作機會，且在親友甚至陌生人的面前也會有些許榮耀感，然而人有再高的學歷和文化，但卻沒有了良善的心，那麼也是了然。近日，一名網友表示自己是碩士畢業，在步入職場後與高學歷的同事們一起工作，覺得整體氛圍舒適和諧，不過他卻開始看不起學歷低的父母，認為與他們非常的沒有文化，因此不想跟父母相處。

Dcard中一名網友分享自己在求學過程中，因為想讓學歷看上去更加亮眼，所以不惜背著學貸也要讀碩班，而他最後也如願以償地拿到了國立大學的碩士文憑，他表示自己在進入職場後，由於同事們都是高學歷份子，大家一起合作處理工作非常有效率，且也能夠進行有效溝通，讓他相當滿意與同事們相處的氛圍。

對此，原PO也開始對於父母的學歷感到不滿，他表示父母因為學歷不高的關係，因此一輩子沒有什麼成就，工作表現也一般般，且他認為自己真的無法與父母溝通，加上他們因為年紀漸老，對於新事物完全不想嘗試，甚至排斥到有時候會爆出情緒性字眼，讓他一點也不想與父母相處。

貼文一出，不少網友認為原PO相當不孝，父母辛苦把自己拉拔長大，結果換來的是孩子看不起自己，真的是白養了，有網友認為即便原PO的學歷再高，都不該以如此鄙視的眼光看待父母，因為那是自己的爸媽，而更是有人直言，表示一個人若是再聰明，外貌再好看，只要沒有良好的品德及孝心，那麼他根本就枉為人了；沒有父母就沒有我們，大家一定要將孝順記在心中，不可因為任何事看不起自己的爸媽。