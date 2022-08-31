紀培慧虎視眈眈朝人肉生魚片撲去。（Alexander King Chen提供）

鳳小岳（左二）遭懷秋（左起）、紀培慧等人脅迫吃下人肉。（Alexander King Chen提供）

台灣服裝設計師陳科維繼上周發布時尚電影三部曲的首作《Inhuman Love 無邊界的愛》，受到廣大迴響。今第二支影片，由鳳小岳、紀培慧以及懷秋等人主演作品《Are You In Heaven 你在天堂嗎？》正式亮相，片中群演大啖人肉，紀培慧更語出驚人表示：「滿好吃的！」

鳳小岳在拍《你》片時，同時也正在拍《華燈初上》，但因為《你》是連兩天夜戲，讓他幾乎沒有睡覺。他回憶當時不覺得辛苦，反而說：「這是1個很有意思的創作，在台灣也比較少有機會用全英文的工作環境，再累都還是想接這部短片。」能與遠從美國而來的陳科維，還有紀培慧、懷秋等演員一同合作，都是他無法抗拒劇本的原因。

但身體的疲勞還是難免，鳳小岳透露提神的方式，就是「呼吸」，幼年時曾經在少林寺習武的他表示，在現場要轉換角色時，就是透過感受現場的溫度、氛圍，「注意自己的呼吸，和自己的呼吸找到新的連結，就可以讓我再進入到拍攝的狀態中。」

片中鳳小岳被紀培慧和懷秋逼著加入吃生人肉的行列，鳳小岳透露現場印象最深刻的是從服裝、道具、造型都相當精緻，好比知道不是真的人肉，他也直呼：「很逼真，視覺上很衝擊。」不過紀培慧倒是說：「那是超市買來的火腿，其實滿好吃的，尤其是拍到最後，很累很想吃宵夜的。」笑說自己樂在其中。