定期清槍還是會出問題，泌尿科醫師高偉棠表示，曾收治一名男病患長達3個月射精都帶血，就像草莓牛奶一樣，檢查後發現他一邊的輸精管有顆綠豆大小的結石，之後利用內視鏡將結石夾出。高偉棠說，性行為太少確實可能導致輸精管塞住產生結石，但男子自述有固定清槍，因此不排除是水喝得少、性行為沒有注意衛生，因細菌感染而產生結石。

高偉棠近日於談話性節目《醫師好辣》指出，一名男子自述射精時，精液中常會摻雜血，導致精液顏色像草莓牛奶般，有一、二次甚至呈現咖啡色，高偉棠說，這種情況多半是床上運動比較激烈，導致微血管破裂，造成射精帶血的狀況。

高偉棠表示，男子說自己有定期性行為，射精帶血已長達三個月，男子的女友驚覺有異，拖著他到醫院求診，當時先開止血藥給他，但兩周後男子又到門診報到，指射精流血的狀況沒有改善，他擔憂是攝護腺癌，替男子做檢查，發現一邊的輸精管開口有一顆綠豆大小的結石。

高偉棠說，由於男子的結石很小，導致取出困難，只好替男子做內視鏡，用極細的夾子進入輸精管，才順利把結石夾出，術後男子的女友還拿著結石喊著要做紀念。

高偉棠表示，沒有定期性行為確實可能導致輸精管塞住產生結石，但男子有定期清槍仍結石，推測本身可能有結石的體質，再加上水喝得少，性行為沒有注意衛生，就會發生細菌感染，就容易產生結石。