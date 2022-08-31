國建(2501)旗下國泰飯店觀光事業今年邁入10周年，迄今全台已有7處據點。展望後市，國泰飯店觀光事業轉向積極拓展管理顧問事業，目標5年內新展3處據點，同時規畫整合餐飲業務，進一步提升自主品牌的營運效益，目標2025年單年營運達損平。

國泰飯店觀光事業目前擁有7處飯店據點，包括都會型飯店「COZZI和逸」台北民生、台北忠孝、台南西門、高雄中山及「COZZI Blu」和逸桃園館，精品酒店「MADISON慕軒」及委託萬豪國際集團經營的「台北國泰萬怡酒店」，客房總數達1231間。

展望後市，國泰飯店觀光事業因應疫後趨勢，將轉向積極發展管理顧問事業，為國內觀光業者提供專業顧問暨管理服務，或跨國與海外品牌投資者攜手拓展版圖，目前已受業務委託進行規畫的案件已有2～3家，目標5年內新展3家據點。

國泰飯店觀光事業執行長莊琬華表示，首階段於2013～2020年間每年新展1家據點，疫後轉向輕資產管理顧問。由於旗下品牌的規畫彈性高，可以是規模較大、也可以是結合辦公大樓的據點，以客房數120～150以上且含餐飲設施的合作對象優先。

餐飲業務方面，國泰飯店觀光事業目前擁有輕食咖啡吧COZZI Cafe共2家據點，而國泰萬怡及COZZI Blu的餐飲營收已達近50％，將垂直整合資源旗下7家飯店的餐飲資源，建立專業餐飲內、外場規畫與品牌定位、市場評估及營運管理等各階段性任務。

莊琬華表示，國泰飯店觀光事業目前餐飲業務還不算大，目前規畫明年成立餐飲公司，首要整頓7處據點的人才及資源，提升自主品牌的營運效益，後續再進行拓展或策略結盟，預期明年可能推出餐飲品牌，COZZI Cafe則希望1年新展1處據點。

同時，國泰飯店觀光事業2017年成立的AMAZZING CLUB會員制度，疫情期間靠著中成會員支持，消費金額達總體營收達6成，目前已有30萬會員。明年起將規畫異業結盟餐廳或零售通路電商，拓展應用新版圖，目標明年會員數跳增至40萬。