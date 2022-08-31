高市經發局主辦年度科技慶典《DigiWave》去年吸引逾43萬人參展，今年配合台灣設計節在高雄，提前於9月底登場，今（31）日搶先曝光主視覺及展覽主題，力邀曾任迪士尼「幻想工程」創意總監、總策展人王舒音主導，以科幻電影視覺效果呈現未來世界氛圍，呼應主題「啟動全民任務：未來.dw」。

一手催生「DigiWave」的高雄市副市長史哲表示，DigiWave是一場結合藝術與科技的慶典展覽，近年更導入5G呈現沉浸式互動展覽新體驗，整合線上線下的多元藝術，呈現獨一無二的大型藝術慶典。

史哲提到，今年將結合2022台灣設計展在高雄擴大舉辦並拉長展期，和台灣設計展中產業升級、循環設計、海上展場、青年設計、未來設計等主題展區，共同在舊蓬萊商港區打造「設計中島」，以充沛「設計經濟力」出口創意、交流夢想，讓設計能量透過高雄港傳遞至全世界，看見高雄推動科技策展的豐沛能量。

經發局長廖泰翔表示，2021 DigiWave以「電玩」為主軸，規畫沉浸式科技藝術互動展，吸引逾43萬人觀展，將5G AIoT技術產業化與生活化獲美國謬思創意大獎最高等級鉑金獎肯定。

廖泰翔透露，今年除邀請王舒音擔任總策展，並與在地智崴資訊、夢想動畫等指標企業合作，以未來世界為發想，聯手打造充滿科幻色彩的藝術展演，並導入音樂元素強化感官體驗，重新定義主題式數位科技策展姿態，不僅把世界科技設計引進台灣，更希望透過展覽將台灣科技設計帶到國際。

今年DigiWave將於9月30日至10月23日在高雄設計中島棧4-2倉庫展出，這次展覽主視覺是以科幻電影效果呈現，透過「連結／重疊」人類形成的傳送門，透露這是一個未來世界。

此外，以紅、粉紫、綠、黃、藍等5種顏色線條模擬類神經網絡，也代表5大人格特質，象徵人類數位科技革新洪流意識形態，主視覺並點出「啟動全民任務：未來.dw 」及「You Matter. We Matter.」主題，強調這是需全民參與才能撼動未來的任務。