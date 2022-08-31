葉家妤與劇中女兒莉莉互動賺人熱淚。（民視提供）

葉家妤劇中擔心自己時日不多，期待女兒可以抗壓、成熟。（民視提供）

葉家妤在民視8點檔《黃金歲月》飾演的「采苓」，被安排赴海外治療胃癌，消失劇組4個多月的她近日已歸隊，劇中重回台灣和家人相處最後時光。葉家妤表示這是第二次在8點檔詮釋癌症病患，當初在《愛》裡演出血癌，還剃光頭髮；這次飾演胃癌病患，有特別找影集看胃癌病患會有的神情跟動作，回歸後發現每一次拿到劇本，甚至讀分場大綱時就哭到泣不成聲，每一場戲都很揪心。她稍微劇透近期「家人」也會加入《黃金歲月》行列，觀眾可以期待一下。

葉家妤說這次回歸和女兒莉莉有很多對手戲，很多都是怕采苓如果離開了，誰可以照顧女兒，或者女兒的心理能否承受失去。而劇中采苓為了和時間賽跑，也做出比較極端的反應，像女兒睡過頭不想上課，她就發出嘶吼功，一直對女兒大聲咆哮，甚至產生爭執，讓她直呼「每一次收工都全身無力」，在休息室喝水雙手都還會顫抖。

葉家妤很感謝電視台讓采苓這角色有始有終，在她有限的時間，可以好好處理親情、友情的時刻，演出永恆的時光。戲外她是兩個女兒的媽媽，所以對劇中女兒的情感流露常常會有移情作用，想著如果是她本人會怎麼辦，因此淚水常常潰堤。不過她透露現階段跟大莉莉對戲，有好多暖心時刻，除了她台詞、劇本、情緒都準備到位以外，在休息室莉莉也會來撒嬌，看到她就喊「采苓媽媽」，尤其幾次她情緒比較重還沒收工，但大莉莉都會在休息室等她，笑說要一起打卡下班。