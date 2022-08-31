臺鹽贊助「台鹽海洋鹼性離子水」做為第33屆全國環保盃桌球錦標賽指定用水，今(31)日安排「台鹽海洋鹼性離子水」代言人鄭怡靜出席，與嘉義縣長翁章梁共同開球後，並和大同國小球員互動。桌球超偶與基層選手相見歡，選手們開心地表示，今年賽程加碼臺鹽優質好水，還能與國手鄭怡靜同框，肯定能有最佳表現！

臺鹽董事長吳容輝指出，俗話說「體力就是國力」，所以臺鹽長期支持全中運、全大運、全運會等各大賽事，本次特邀「台鹽海洋鹼性離子水」代言人鄭怡靜帶著台灣首屈一指的台鹽海洋鹼性離子水出席，用實際行動力挺精彩桌球盛宴。

吳容輝深知國手養成不易，特別安排國手鄭怡靜，與大同國小桌球社球員見面，能與經年在外征戰的桌球國手請益球技，小球員們雀躍之情溢於言表，爭相與偶像鄭怡靜合影、索取簽名等，互動熱絡。

吳容輝曾任嘉義縣副縣長，他表示，此次環保盃桌球賽事睽違20年回歸嘉義縣舉辦，格外具象徵意義，他也推薦選手們走訪嘉義縣獨特南方風土民情，來「嘉」體驗人情味深度交流，順便藉由賽事的號召，帶來更多在地消費機會，回饋鄉親，創造共好。最後也提醒選手們，沐浴在熱情的艷陽下，別忘記補充水分。

桌球國手鄭怡靜感謝臺鹽公司多年來贊助，她分享鍛鍊與賽事期間，總是選用「台鹽海洋鹼性離子水」，滋味回甘順口，且水分子團小，好吸收，快速補充水分，非常相當適合運動員補給，是她心中認為最無可取代的好水。