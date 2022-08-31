一名女網友在論壇Dcard發文表示閨密最近要結婚了，但對方在近期的交談中都在暗示原PO不要帶小孩去，女網友發文詢問網友「帶小孩真的有錯嗎」，貼文曝光引發網友議論。

近期一名女網友在論壇Dcard發文表示，最近閨蜜要結婚了，原PO想帶不到1歲的小孩一起參加婚禮，但閨蜜知情後，一直在近期的談話中暗示她不要帶小孩出席。

原PO表示，她明白小孩很容易失控，雖然可以理解閨蜜的想法，但不想讓公婆照顧，爸媽也得上班沒空幫忙，所以陷入兩難。讓她不禁發文詢問「帶小孩真的有錯嗎？」。

女網友解釋，不想給公婆照顧孩子的原因是因為他們碰小孩之前都不會洗手，有時也會偷親小孩，加上公婆之前帶小孩出門也沒讓小孩坐汽車安全座椅。

女網友發文詢問婚禮「帶小孩真的有錯嗎?」。(翻攝Dcard)

貼文曝光後網友紛紛留言回覆，「妳小孩心情取決於當天，但是閨蜜的婚禮就這麼一天，如果沒辦法配合新人就不要出席，包紅包恭喜就好」、「帶小孩一定沒錯，不過那就是人家的婚禮阿～總不可能到時候你的小孩哭鬧造成別人的困擾，才要說小孩失控你沒有辦法處理吧」、「所以你要自私的帶小孩破壞閨蜜可能一生一次的婚禮？」、「婚禮一生一次」。