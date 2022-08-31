黃河劇中被樊光耀上下其手。（三禾行銷提供）

黃河劇中飾演心理師。（三禾行銷提供）

樊光耀飾演有戀童癖的商人。（三禾行銷提供）

茁劇場《滴水的推理書屋》即將播出大結局，誰是兇手仍未水落石出的情況下，又出現一位大魔王─樊光耀。他在劇中飾演有戀童癖的成功商人，接受黃河飾演的心理師治療，卻在治療過程中吃黃河豆腐。這場戲讓觀眾看得目不轉睛，深怕黃河下一秒再次被壓向牆壁硬來。

樊光耀劇中固定前來黃河辦公室做治療，講到童年的經驗，不似黃河面對童年回憶時陰影重重，黃河因此對他產生興趣，加上樊光耀時而故意撩他，這使得黃河乖乖地照指令解開襯衫釦子，讓大野狼樊光耀脫掉手套，用嬰兒油為黃河這隻小綿羊按摩。

導演廖士涵說，這場戲說明了黃河內心的脆弱和自卑，內心陰影一大片的黃河又落入他的溫柔陷阱，等於再度被侵犯，而他卻不自知。兩人演出很精彩，導演認為「堪稱是影帝級的較量」。樊光耀早在2005年抱回金鐘獎戲劇節目單元劇男主角獎。黃河在2007年拿下戲劇節目最佳男主角獎。果然勢均力敵。

樊光耀當時提出很多自己表演上的想法，黃河也很沈穩，都會依造樊光耀的想法去適應跟調整，彼此間有很多互動。樊光耀說：「比如我們會討論心理變態的會怎麼想，怎樣隱藏內心的邪惡，我按摩時的手勁和力道，也是請教按摩師傅才上場的。」

至於黃河面對老戲骨是否緊張？廖士涵說：「哈！我是覺得一定會有，但是他不會顯現出來。不過，現場他沒有被比下去，完全是影帝等級的較量，很強。」