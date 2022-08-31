無黨籍台南市副議長林炳利傳出因健康因素不再參選議員，成為下屆正副議長選舉的大變數。目前有多人被點名可望接棒，民進黨市議員郭清華更表態，如有機會將爭取副議長；國民黨則認為，如果下屆正副議長選舉繼續與無黨聯盟合作，基於政黨互信及公平、合理性，副議長應禮讓給國民黨。

市長黃偉哲強調，正副議長選舉是黨部的責任；他個人認為，人選最重要的是要能夠「調和鼎鼐」。

據了解，目前被點名可能爭取正副議長的人選，除了現任議長郭信良確定將以無黨籍身分爭取連任外，另有民進黨議員邱莉莉、郭清華、林志展、劉米山等人。其中，邱莉莉、郭清華在本屆曾搭檔參選正副議長，但不幸失利。

林炳利傳出不再連任後，邱莉莉強調，參選正副議長是每位議員的權利，如果她有機會的話，將以爭取議長為主，但目前最重要的就是要先當選議員，其次是民進黨席次或與盟友結盟的席次需過半，如此才有進一步討論正副議長的問題。

郭清華也說，如果有機會的話，將繼續爭取副議長。至於因選區黨內初選爭議提名未定的劉米山則說，現在說這些都太遠了。林志展亦認為，要先當選及席次過半，才有思考下一步的空間。

無黨聯盟總召林阳乙已交棒給兒子林冠維不再參選連任，但他說，目前無盟還沒人正式表態爭取副議長；不過，私底下已有人在探詢參選副議長所需要的票數。

國民黨議員蔡育輝認為，參選正副議長一切以實力為原則，本屆正副議長選舉，國民黨10幾票全數支持無黨籍的議長郭信良及副議長林炳利，下屆改選時，如果國民黨再與無盟合作，基於政黨互信，至少應該禮讓副議長給國民黨，如此才合理。