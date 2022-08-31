陸股上半年跌幅與波動大，但最壞情形應已過去，隨疫情趨緩加上政府穩增長政策陸續出台，陸股5月率先主要股市強彈，近三個月上海綜合上漲2.91％、中小企業100上漲5.39％，創業板更強勁飆漲11.92％，連帶陸股原型ETF近三個月表現亮眼，前五強之漲幅都在5％以上，有利順勢進場布局。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠表示，儘管近期陸股短線漲多，及爛尾樓事件影響，表現略受壓抑，但隨相關事件的影響性已降低，近期人行宣布1和5年期貸款市場報價利率分別降息5和15基本點，對陸股為利多。整體來看，隨擺脫疫情陰霾，進入基本面修復、業績增速回升階段，同時不缺乏政策利多，資金環境仍屬寬鬆，接下來將迎金九銀十消費旺季，可望帶動相關類股表現，A股後市表現不看淡。

張菁惠指出，就投資類型來看，中小型成長股仍是相對看好的投資標的，主因在大陸科技自主及創新政策和消費升級等題材相關的產業發展趨勢未變，皆有利於中小型成長股表現。以電動車產業來看，大陸市場電動車需求是全球最大的，也擁有全球最完善的動力電池產業鏈，相關產業與類股表現可期。

因中小企業100指數成分股已涵蓋大陸車產業鏈上中下游最具代表性投資標的，且其他成分股也有涵蓋如數位服務、碳中和、AI、消費升級等重點發展產業，更加貼近新經濟發展趨勢，成長性可期，有利不妨趁勢留意布局相關ETF，把握未來上升契機。