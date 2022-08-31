65歲老翁去年底在公園巧遇20年前老友小美，不久，他到小美家拜訪，竟尾隨進房間，強拉小美雙手為他手淫後，還故作鎮靜用衛生紙擦拭她私處作證據、刮好鬍子後離開，事後，小美到醫院驗傷報案。老翁坦承犯行，並達成和解。法官以強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金，緩刑2年、受法治教育2場。

老翁在去年11月底到中市921地震公園，巧遇20年前在該公園唱歌認識的女子小美，老翁攀談後得知小美在找工作，1周後到小美家拜訪，尾隨她進房間，即自行躺在床上，盛讚她胸部大，即不顧她掙扎拉上床猥褻，並抓她雙手逼為他手淫。

事後，老翁竟故作鎮定地用衛生紙擦拭小美下體，保全證據，自行穿好衣褲後，拿房內的刮鬍刀刮好鬍子，才離開，但不小心將車鑰匙遺落現場。小美當天即向警方報案，並到醫院驗傷，告訴醫師遭性侵。

老翁坦承犯行，與小美達成和解。法官認定老翁未謹慎自持，違反被害人意願強制猥褻，侵害身體自主權、造成身心傷害，但審酌與被害人已達成和解、且素行良好、具悔意，依強制猥褻罪判刑6月、得易科罰金，緩刑2年、受法治教育課程2場。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。