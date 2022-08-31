屈臣氏自9／1至10／16推出專櫃週年慶活動，9／29前專櫃全品牌消費滿$2000(折扣後)送$1000 ($200商品提貨券＋ 美力振心券$800電子折價券)，以及寵i會員獨享天天9折。

健康美麗領導品牌屈臣氏針對近年保養品銷售發現，傾向「精簡保養」的消費者越來越多。根據現今市場觀察，消費者在疫情之後保養步驟趨向簡化，許多人僅使用1到2項保養步驟。因此，方便有效的養膚方式成為焦點，民眾在挑選保養品上更在意高效保養品，進而仰賴專櫃、醫美產品，屈臣氏美容顧問特此分享「極簡保養攻略」，告訴消費者如何透過少步驟的保養程序，精準挑選適合自身肌膚的保養商品，有效養出美人肌！

在微微出油的初秋，乾肌的保養步驟不需像冷天時那麼繁瑣。屈臣氏美容顧問指點，雖然乾肌可以大膽瞄準保濕訴求的產品，但想更精準掌握膚況不能只仰賴化妝水。想把水分牢牢鎖住，除了選擇添加玻尿酸的產品外，更推薦乾肌者可以嘗試近期社群熱議的「水乳濕敷法」，臉部清潔後將化妝棉以化妝水沾濕後濕敷全臉，同時加入幾滴精華液，再刷上一層乳液一起敷10分鐘即可，步驟簡單同時強效補水＋鎖水，達到精準保養成效，輕鬆讓肌膚又潤又透亮。

油性膚質最大困擾就是一年四季滿臉油光、粉刺痘痘不停歇，尤其換季時節，無論前一晚保養做的多麼仔細，一早臉部依舊油膩。屈臣氏美容顧問建議，油肌人除了要挑選適合自身膚況的洗卸產品外，晚間保養的第一步驟更可使用代謝型的化妝水搭配化妝棉擦拭全臉，再以凝凍取代厚重的乳霜產品進行護膚。當痘痘粉刺蠢蠢欲動時則可以在化妝水前刷上酸類產品，加速代謝角質，讓酸在臉上停留3分鐘，徹底吸收後再進行後續保養。此外，美容顧問也溫馨提醒消費者，不論使用何種酸類產品，都建議先局部肌膚測試，新手可以從低濃度酸類保養開始使用，待肌膚適應酸類成分後再往高濃度產品嘗試。

混和肌的保養鐵則就是要油水兼顧，除了調理T字部位的油脂分泌，更要加強雙頰補水。屈臣氏美容顧問建議此肌膚者可分區重點調理，挑選各部位適用的產品，例如易出油的T字部位能選用富含傳明酸、茶胺酸類的精華液，控制猖狂分泌的皮脂，達到油水平衡，而乾燥雙頰以及容易出現細紋處，則可以挑選玻尿酸類的產品，加強補水。另外，混和肌膚者也可以依照自身經常活動場域調整日常保養，例如常待在冷氣房可以在保養時加強保濕，避免水分流失太快，日常外出也能隨身攜帶保濕噴霧，在肌膚感到不適時立即補水，達到鎮定保濕效果。

屈臣氏自9／1至10／16推出專櫃週年慶活動，9／1到9／5首五日加碼指定品牌寵i點數6倍起回饋送的獨家好康，9／29前專櫃全品牌消費滿$2000(折扣後)送$1000 ($200商品提貨券＋ 美力振心券$800電子折價券)，以及寵i會員獨享天天9折。

此外，專櫃週年慶也在屈臣氏官網同步開跑，指定明星商品最低4折起，即使不出門也能買好買滿，享受網路商店的限定優惠！瞄準初秋肌膚不穩定，屈臣氏再度祭出「醫美盛典」優惠活動，凡購買醫美商品滿$1500(折扣後)送$1000(商品提貨券)；滿$2500(折扣後)送$1400(商品提貨券)，點金會員獨享消費滿$2500(折扣後)再送$100(商品提貨券)，還有獨家組合包3折起等多項好康，讓大家輕鬆打造水嫩好時「肌」！

另外，KISSME旗下專櫃品牌PuraVida 於屈臣氏限定門市推出「AI智能肌齡檢測」活動，結合人工智慧AI(Artificial intelligence)、虛擬實境AR(Augmented Reality) 與大數據(Big Data)，體驗者只需在智能儀器前拍照、不用接觸，10秒即可分析自身肌膚狀態，找到正確的保養方式。即日起至10／31，消費者可透過奇士美PuraVida官網預約或至全台屈臣氏指定門市臨櫃洽談，更多資訊可至活動官網了解。