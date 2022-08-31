AHC超微導B5能量修護賦活露、AHC超微導B5能量修護賦活霜情境圖。（AHC提供）

專業保養AHC代言人鄭秀晶的home SPA保養祕訣，她表示，「有時當我必須趕著外出，我的基礎保養是：洗臉、保濕、防曬，然後出門。我想很多人會有同感。有時我會想放鬆、寵愛自己，通常是長時間工作後，特別需要充電。這時候我會參考AHC專業醫美保養流程，然後自己在家保養。現在大家待在家裡時間長，很適合擁有這樣一套保養流程，保養效果也跟我在AHC SPA體驗後的相似。我必須跟大家分享我在AHC江南SPA的體驗，你們一定會喜歡那裡的護膚室，因為真的感覺好放鬆、平靜，溫暖的燈光、舒緩的音樂，有些房間裡還有按摩浴缸。」

關於她的保養步驟，美麗秘訣是AHC全臉眼霜，首先先清潔臉部，之後使用化妝水、精華液、面膜，然後最新一代的AHC全臉眼霜，有時會依肌膚狀況塗抹2層全臉眼霜，而且不會忘記塗抹頸部，有時感覺肌膚變得非常乾，她會調整保養步驟，多使用一些AHC的保濕產品。

她也談到，「疫情居家隔離期間給我真正照顧自己的機會，照顧自己的肌膚、健康，很多很多。比如，我在家中以居家SPA保養照顧肌膚，我的飲食也變得更健康營養，也會在家健身。很幸運的，我從沒有過很嚴重的肌膚問題，但當然偶爾肌膚還是會出狀況。我會更注重潔顏，並使用AHC瞬效保濕B5微導潔顏乳，洗淨後肌膚感覺清爽並且保濕。」