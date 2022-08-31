莊凱勛成功換心，卻感嘆生活的品質被剝奪。（東森提供）

小薰崩潰大哭，仍堅強打起精神照顧家庭。（東森提供）

莊凱勛（左）偷跑出門惹小薰爆氣飆罵。（東森提供）

金鐘視帝莊凱勛在最新戲劇《額外旅程》飾演企管顧問公司高階主管及合夥人「黃瑞杰」，自我要求極高，因工作繁忙忽視健康警訊，讓他無預警倒下，雖然暫時撿回一命，仍須等待心臟移植。正當已感餘生無望，一顆配對成功的心臟奇蹟出現，他成了器捐受贈者，看似幸運，卻讓他的人生有了翻天覆地的改變。

莊凱勛表示「這是一部眼淚含量極高的劇」，面對職場、親情糾結，生病後發現自己再也無法回到從前，內心的衝突與拉扯，相信很多家庭都會遇到。

黃瀞怡（小薰）飾演莊凱勛的老婆「謝寶芳」，美麗大方、個性直爽，在丈夫換心後扛下了養家重擔，突來的巨變令她惶恐，深怕多想會讓自己無法面對。

小薰坦言自己進入角色後很容易被觸動，但她認為「現實中的女性會比謝寶芳冷靜很多」。幾年前母親罹癌，當下只想著要怎麼照顧她，也要顧及爸爸的心情，連哭的時間都沒有，但久而久之身心都覺得疲憊，一度埋怨到底還要照顧多久，甚至向上天祈禱能讓母親的病好，隨著母親離世，讓她對人生有新想法。

2人首次合作，才剛進組還不熟時就要拍吵架戲，一幕莊凱勛偷跑出門被發現惹怒小薰，她痛斥「你就是要等我，因為你是個病人！你好好休養很困難嗎？在家裡不出問題很困難嗎？」，莊凱勛想解釋反被嗆「給我閉嘴」，他坦言「黃瑞杰不想被當成病人看待，沒想到老婆卻直戳他的痛處。」，感嘆「當你被宣判失去原有『生活』品質，卻擁有了維持基本『生存』機會的額外旅程，該如何找回自己生命價值？」。

導演朱峰被黃健予「從地獄爬回人間」這段辛苦的故事打動，他也在拍攝過程中與其他受贈者家屬、捐贈者家屬間的互動，發現「活著的人更需要被關心」，黃健予則說身為人最大的幸福就是「過去你覺得不堪、哭著說出來的事，現在都可以笑著侃侃而談，對我而言我已經接受，那也變成了一部分的我。」

改編自《失去心跳的勇氣》作者黃健予的真實故事《額外旅程》，自9／25（日）起，東森戲劇40頻道每週日晚間8點首播。